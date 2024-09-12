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Взрывы раздались в Харькове: где были "прилеты" (ОБНОВЛЕНО)

Оккупанты обстреляли один из густонаселенных районов города

сегодня, 17:44
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Кречмаровская Наталия

В Харькове раздались громкие взрывы — оккупанты в очередной раз нанесли удар по городу. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

Взрывы раздались в Харькове: где были "прилеты" (ОБНОВЛЕНО)

Фото иллюстративное

Он рассказал, что вражеские войска нанесли два удара по одному из густонаселенных районов города.

“На места ударов направляются все соответствующие службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется”, — отметил мэр города.

По его словам, враг нанес удары по частному сектору. "Повреждены жилые дома, но, к счастью, информация о жертвах и пострадавших не поступала", — отметил Игорь Терехов.

Игорь Терехов уточнил, что на месте одного из “прилетов” из-под завалов дома деблокированы две женщины и ребенок.

Напомним, что российские войска продолжают обстреливать города Украины. В ночь на 12 сентября оккупанты обстреляли г. Конотоп в Сумской области. В результате удара была значительно повреждена гражданская и критическая инфраструктура. Конотопский городской голова Артем Семенихин сообщил, что враг пытался прицельно ударить по энергетической инфраструктуре города. Как следствие гражданская инфраструктура, где нет рядом никаких военных объектов, получила значительные повреждения. В городе нет света и возникли проблемы с водой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что усложняет ситуацию отсутствие средств для ликвидации последствий вражеских атак. По словам мэра города, значительные повреждения получили некоторые дома, в городе нет электроэнергии, специалисты проводят необходимые работы.

“У нас сегодня состоится сессия городского совета, и я не знаю, из чего мы будем искать эти деньги. Следует срочно выделить средства на обследование технического состояния поврежденных домов. Потому что мы не знаем, можно туда пускать людей и менять окна. Так что отдельное, еще раз приветствие депутатам Верховной Рады, которые приняли абсурдный закон и забрали НДФЛ у громад", — отметил Артем Семенихин.




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Источник: https://t.me/ihor_terekhov/1658
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