Взрывы под Джанкоем: за ними стоит элитное украинское подразделение, - NYT

Журналисты авторитетного издания пишут, ссылаясь на чиновника из Украины, что в тылу врага действовало "элитное украинское подразделение". Однако авторы материала не называют имя своего источника.

16 августа, за взрывами на военной базе российских оккупантов под Джанкоем в оккупированном Крыму, стоит "элитное украинское подразделение". Об этом пишет издание The New York Times.

"Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности, чтобы обсудить ситуацию, сказал, что элитное украинское военное подразделение, действующее в тылу врага, стоит за этим взрывом", — пишет издание.

В сообщении отмечается, что Украина до этого времени официально не подтвердила свою причастность к этим взрывам на военной базе в Крыму. Но журналисты The New York Times отметили, что советник руководителя ОП Михаил Подоляк якобы "похоже, намекнул на то, что Украина причастна".

Напомним, что "Комментарии" писали о чем говорят действия украинской власти и взрывы в Крыму . Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Соответствующий указ размещен на сайте Офиса президента. Совет возглавляет сам глава государства, а предложения по персональному составу нового органа в течение месяца должен внести глава ОП Андрей Ермак. Также Зеленский заявил, что ожидает расширения уровня и количества участников Крымской платформы. Тем временем в Крыму продолжают взлетать в воздух военные склады российских кафиров. Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула уверен, что усиленное внимание к вопросу деоккупации Крыма сейчас должно четко обозначить цели и задачи, которые Украина ставит в рамках отражения российской агрессии.



