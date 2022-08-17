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Взрывы под Джанкоем: стало известно, куда собиралась перекинуть уничтоженные ракетные системы россия

Россияне на войне в Украине массово переходят на ЗРК С-300

сегодня, 17:56
Автор:

Лиля Воробьева
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16 августа во время взрывов на военном аэродроме россиян под Джанкоем в Крыму были уничтожены и зенитно-ракетные комплексы, которые собирались использовать в войне против Украины. Такое заявление сделал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, ссылаясь на экспертов, пишет 24 канал .

Взрывы под Джанкоем: стало известно, куда собиралась перекинуть уничтоженные ракетные системы россия

Взрывы под Джанкоем (фото из открытых источников)

По словам Рефата Чубарова, эту технику собирались переместить в Запорожскую и Херсонскую области.

"Они должны были быть перемещены на территорию Херсонской и Запорожской областей", – сообщил Чубаров.

"Джанкой является транспортным узлом как автомобильных путей, так и железнодорожного транспорта. Боеприпасы накапливали на территории, прилегающей к Херсонской области. Разумеется, то, что перебрасывают с территории России, идет по мосту через Керченский пролив и доезжает в Джанкой. Далее технику распределяют" , – заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

По его словам, взрывы, произошедшие 16 августа на военном объекте в Джанкойском районе, сильно снизили потенциал оккупантов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Зеленского дали прямой ответ о готовности уничтожить Крымский мост . Дискуссии уже не ведутся, и Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий аннексированный полуостров с материковой частью России как законную военную цель. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "The Guardian". Следует отметить, что после того, как во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов, Крымский мост стал чрезвычайно востребованным, так как по нему за 16 августа зафиксировали новый рекорд трафика. Мостом в обе стороны проехало 38,3 тысяч автомобилей.



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Источник: https://24tv.ua/ru/sredi-unichtozhennyh-boepripasov-v-dzhankoe-byli-zenitnye-raketnye-sistemy-chubarov_n2132432
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