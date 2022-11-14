Взрывы на севере Волынской области: в ОВА объяснили, что происходит

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Лиля Воробьева
14 ноября появилась информация, что на севере Волынской области, в частности, в Камень-Каширском районе были слышны взрывы. Следовательно, официальные источники поспешили успокоить местных жителей и заявили, что взрывы вызваны работами украинских военных. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко.
На севере Волынской области слышали взрывы (иллюстративный фото из открытых источников)
"В течение дня сегодня на севере Камень-Каширского района будут проводиться взрывные работы. Не беспокойтесь, это будут работать наши военные. Сохраняйте спокойствие и верьте в ВСУ", — говорится в сообщении главы Волынской ОВА.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского рассказали, что будет ждать оккупантов, в случае повторного нападения из Беларуси или РФ. Украина не теряет время и готовится к возможному повторному нападению российских захватчиков с территории России или Белоруссии, куда продолжают прибывать мобилизованные в РФ. На границе с Беларусью Украина строит железобетонный забор с колючей проволокой. Это не единственное препятствие помешает неожиданным гостям. Перед высоким забором ров, перед ним насыпь – все заминировано. В качестве примера того, что будет построено по всей границе с Беларусью, Кирилл Тимошенко продемонстрировал результат работы военных и строителей в Волынской области, граничащей с Беларусью. На Банковой акцентировали внимание, что такие заграждения должны быть не только на Волыни, но и в Ровенской, Житомирской и других областях, граничащих с Беларусью и Россией. При этом украинские пограничники уточняют, что основные препятствия на пути возможного продвижения вражеских войск сооружены не непосредственно на границе, а на расстоянии 5 км от границы.
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