Взрывы на севере Волынской области: в ОВА объяснили, что происходит

"В течение дня сегодня на севере Камень-Каширского района будут проводиться взрывные работы. Не беспокойтесь, это будут работать наши военные. Сохраняйте спокойствие и верьте в ВСУ", — говорится в сообщении главы Волынской ОВА.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского рассказали, что будет ждать оккупантов, в случае повторного нападения из Беларуси или РФ. Украина не теряет время и готовится к возможному повторному нападению российских захватчиков с территории России или Белоруссии, куда продолжают прибывать мобилизованные в РФ. На границе с Беларусью Украина строит железобетонный забор с колючей проволокой. Это не единственное препятствие помешает неожиданным гостям. Перед высоким забором ров, перед ним насыпь – все заминировано. В качестве примера того, что будет построено по всей границе с Беларусью, Кирилл Тимошенко продемонстрировал результат работы военных и строителей в Волынской области, граничащей с Беларусью. На Банковой акцентировали внимание, что такие заграждения должны быть не только на Волыни, но и в Ровенской, Житомирской и других областях, граничащих с Беларусью и Россией. При этом украинские пограничники уточняют, что основные препятствия на пути возможного продвижения вражеских войск сооружены не непосредственно на границе, а на расстоянии 5 км от границы.