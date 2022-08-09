Взрывы на авиабазе: в Крыму объявили эвакуацию

Оккупанты после взрывов на авиабазе в оккупированном Крыму объявили эвакуацию. Она состоится в Сакском районе. Об этом в комментарии российскому ТАСС заявили в "единой дежурной диспетчерской службе района". Взрывы на авиабазе в Крыму (фото из открытых источников) В сообщении отметили, что жители стали получать соответствующие сообщения.

"У нас сейчас оповещение граждан идет об эвакуации", – рассказали в "службе". А так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков заявил, что после взрывов на аэродроме эвакуированы около 30 человек. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ отреагировали на взрывы в Крыму . Как заявили в Министерстве обороны Российской Федерации, причиной взрывов на территории аэродрома "Саки" в Новофедоровке стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. В Минобороны страны-оккупанта поспешили сообщить, что в результате взрывов никто не пострадал, нет повреждений авиационной техники. Пожарные выехали на место происшествия, чтобы потушить пожар. В Минобороны РФ исключают версию, что к взрывам может быть причастна украинская сторона. Также "Комментарии" сообщали о серии Также "Комментарии" сообщали о серии взрывов на военном аэродроме в Крыму . На военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма прозвучала серия взрывов. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, в частности, "Криминформ". Местные жители сообщают, что взрывы стали слышны примерно в обед и они продолжаются до сих пор. Сами захватчики подтвердили информацию о том, что раздалось "несколько взрывов в районе Новофедоровки". От подробностей оккупанты пока воздержались. Пропагандисты уже размышляют в соцсети, что причина взрыва – диверсанты, другая часть пишет, что видели, как летели ракеты со стороны Одессы. Обычно этим аэропортом оккупанты пользуются, когда совершают вылеты для запуска ракет по южным регионам Украины.

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