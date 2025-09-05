logo

Взрывная ночь в РФ: в Украине рассказали, что удалось поразить
Взрывная ночь в РФ: в Украине рассказали, что удалось поразить

"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске

5 сентября 2025, 10:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Силы беспилотных систем в ночь на 5 сентября атаковали объекты топливной инфраструктуры России и оккупированной территории. Поражения получили Рязанский нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза в Луганске. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

Взрывная ночь в РФ: в Украине рассказали, что удалось поразить

Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Фото: из открытых источников

Командующий отметил, атаки произошли по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, одному из четырех крупнейших НПЗ РФ с годовой мощностью около 17,1 млн тонн, и по Луганской нефтебазе, которая находится на временно оккупированной территории.

Операции выполняли подразделения "Жало Птиц" Сил беспилотных систем (14-й полк) в координации с Силами специальных операций, ГУР и другими составляющими Сил обороны Украины.

"Бензин червячий становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть — быстросгорающими", — подчеркнул "Мадяр".

Отметим, в ночь на 5 сентября в российских соцсетях сообщили о пожаре на НПЗ в российском городе Рязань. Предшествовала пожару атака беспилотников.

Ряд телеграмм-каналов сообщал, что местные жители начали делиться информацией о пожаре на НПЗ в Рязани после атаки БПЛА. В соцсетях также опубликовали фото и видео пожара на НПЗ. 

Уже утром 5 сентября губернатор Рязанской области РФ Павел Малков сообщил, что над Рязанской областью российская ПВО якобы сбила 8 дронов. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Силы обороны Украины ночью 30 августа поразили сразу два российских НПЗ – Краснодарский и Сызранский. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram Генштаба ВСУ.




