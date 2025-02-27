Взорван важный объект: детали мощного удара по оккупантам на Запорожье

Украинские защитники нанесли высокоточный удар по жилому зданию возле оккупированного села Копани Пологовского района Запорожской области. Оно использовалось оккупантами РФ в военных целях. Об этом 27 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

У россиян стало меньше на одну площадку для запуска беспилотников. Фото: Генштаб ВСУ

В результате уничтожен командно-наблюдательный пункт и место для запуска дронов, которые использовалось 1429 мотострелковым полком оккупантов РФ.

"Вследствие огневого поражения способности российских войск терроризировать украинское мирное население существенно уменьшены", — сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские беспилотники в ночь на 26 февраля атаковали Крым и Краснодарский край. Местные каналы сообщали о взрывах в Севастополе, Керчи и Саках на территории временно оккупированного полуострова. Украина впоследствии официально подтвердила совместную операцию Сил беспилотных систем, ГУР МО Украины и других подразделений Сил обороны в Краснодарском крае и временно оккупированном Крыму. В ночь на 26 февраля украинские военные ударили по НПЗ и аэродромам.

По сообщению Генштаба, украинские бойцы нанесли удары по ряду стратегических объектов россиян. В частности, нанесли огневое поражение по военным аэродромам "Саки" и "Кача" в Крыму. Здесь, по данным росСМИ, была поражена РЛС. Также беспилотниками был атакован Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

Сообщается, что Туапсинский НПЗ играет важную роль в наполнении бюджета РФ и военной логистике россиян: Завод осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн в год, более 90% производимых нефтепродуктов поставляться на экспорт. Предприятие также активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. Генштаб добавляет, что в районе НПЗ во время атаки было зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода. Результаты поражения уточняются.