Выжили те, кто забили болт: Ким посоветовал, как правильно ждать конца войны

Война в Украине в теории может закончиться в 2025 году. Однако жить ожиданием прекращения огня к какому-то конкретному сроку — лишь тратить время и нервы. Такое мнение выразил глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким в интервью ТСН, передает портал "Комментарии".

Виталий Ким считает, что война окончится неожиданно, как сюрприз для всех. Фото: Виталий Ким / Telegram

"Все надеются (на окончание войны), но у нас есть проблема – ожидания и реальность. То, что у нас каждый раз – "завтра все будет хорошо", "две-три недели – и война закончится". И все на этом жили", – обозначил проблему глава ОВА.

По мнению Кима, легче тем, кто занят реальными делами. Он привел пример своей команды, которая все усилия вложила в освобождение правобережья Херсонской области, а также провел историческую параллель.

"Я привожу пример – не помню, кто это сказал о концлагере. Что первыми сдались и погибли те, которые надеялись, что скоро все закончится, вторыми сдались и умерли те, которые считали, что это надолго и очень тяжело. Выжили только те, которые забили болт и жили той жизнью, что это будет навсегда. Вот когда ты смиришься, что это навсегда и не ждешь, а просто делаешь свою работу и трудишься, намного легче дождаться результата. И еще будет и эффективно", — заявил чиновник.

По словам Кима, украинцы должны продолжать помогать армии, платить налоги, заниматься каждому своим делом, а окончание войны придет неожиданно.

"Я советую всем не заморачиваться. Когда будет – будет сюрприз. Это же круче, когда ты не ждешь, а тебе сказали, что это конец войны. А так ждешь – "в этом году", "под конец осени", читаешь в интернете об этом, тратишь время и свои нервные клетки. Надо не тратить свое время на ожидание окончания войны. Оно будут сюрпризом", — подытожил глава ОВА.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую ОГА. С его именем связывают также один из самых популярных в Украине Telegram-каналов "Николаевский ванек" (2,65 млн читателей). Глава ОВА публично не подтверждал причастность к ведению этого канала.

Как писал портал "Комментарии", многочисленные прогнозы сроков окончания войны в 2025 году, которые заполонили западные СМИ, далеки от реальности. Украинские медиа бездумно копируют и публикуют их, но правды там нет, подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. Он прогнозирует, что публикаций на тему войны и переговоров будет еще много, потому что все будут на ней хайповать. Но относиться к таким материалам следует критически, предупредил Коваленко. Пока что информация, которая есть в СМИ, "не соответствует действительности вообще", уточнил он.

"Комментарии" сообщали и о российском вбросе, который опубликовало находящееся под санкциями в Украине издание "Страна". В публикации был изложен "план" действий по "установлению мира" в Украине, который якобы скоро начнет исполняться. А также выгодные для РФ "условия" прекращения огня, которые якобы станут условием соглашения. Вброс гласил, что на установление мира отводится 100 дней, и к 9 мая перемирие будет достигнуто. Глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что эта информация не имеет ничего общего с реальностью.