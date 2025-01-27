Когда закончится война: в СНБО обвинили западных журналистов в фейках и хайпе

Многочисленные прогнозы сроков окончания войны в 2025 году заполонили западные СМИ. Украинские медиа бездумно копируют и публикуют их, но правды там нет. Об этом 27 января пишет портал "Комментарии" со ссылкой

Андрей Коваленко предупреждает: верных прогнозов окончания войны нет. Фото: ЦПД СНБО

Глава ЦПД СНБО прогнозирует, что публикаций на тему войны и переговоров будет еще много. Он советует относиться к ним критически.

"Будет целая плеяда публикаций в СМИ с датами завершения войны, месяцами, когда начнутся переговоры и прочим. Эта тема — хайповая, иностранные СМИ можно понять. Нашим пабликам и медиа важно подходить к этому более благоразумно", — пишет Коваленко.

Он заявил, что пока информация, фигурирующая в медиа разных стран, "не соответствует действительности вообще".

"Также важно помнить – тяжелые бои на фронте продолжаются, продолжается интенсивная война, очень тяжелая, россияне проводят наступательные операции на Востоке и давят на Курщине. Это все требует от сил обороны прочности, и от всего сектора, занимающегося национальной безопасностью, фокуса исключительно на обороне государства", — указал руководитель Центра.

Как писал портал "Комментарии", утром 27 января издание "Украинская правда" опубликовало инсайд с закрытого совещания в Верховной Раде. Сообщалось, что там всех напугала реплика Буданова о том, что если не начать серьезные переговоры о мире, то могут запуститься процессы, угрожающие существованию Украины. Часть СМИ публикуют эту информацию с акцентом на том, что глава ГУР якобы призвал срочно начать переговоры.

По информации издания, недавно в Верховной Раде состоялось закрытое совещание. Руководители парламента и фракций пригласили командование сил обороны для того, чтобы получить точную информацию о ситуации на фронте.

"Больше всего поразил ответ Буданова. Кто-то спросил, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл, улыбаясь, ответил: "Если до лета не начнем серьезных переговоров, то могут начаться очень опасные процессы для существования Украины". Все переглянулись и замолчали. Очевидно, что это серьезная проблема", – поделился на условиях анонимности один из участников встречи.