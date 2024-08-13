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"Вывести из равновесия Кремль": на Западе рассказали о цели Курской операции

На Западе озвучили цель наступления на Курск

сегодня, 21:59
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Марьян Ощановский

Власти Украины спланировали наступательную операцию на Курскую область РФ, чтобы "вывести из равновесия Кремль".

"Вывести из равновесия Кремль": на Западе рассказали о цели Курской операции

ВСУ наступают на Курск. Фото из открытых источников

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

Однако, по словам чиновника, вывод опытных солдат ВСУ из боев на востоке Украины, когда российские войска приближаются к расположенным на Донбассе стратегическим позициям, может сделать украинские силы более уязвимыми.

Собеседник издания подтвердил, что идея нанести удар по Курской области была известна на Западе. В то же время, отметил он, вторжение в Курскую область было неожиданным и для Запада, и для Москвы.

Издание пишет, что сейчас члены НАТО считают маловероятным, что украинские силы смогут удержать российскую территорию. По словам западного чиновника, при этом Москве понадобятся недели, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области. В любом случае война уже приобрела другие масштабы, добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по оценке немецкого эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке, Украина значительно продвинулась в своем наступлении на Коренево и уже контролирует первый российский город Суджу. По информации украинской стороны, за последние дни было взято под контроль 44 населенных пункта в Курской области, что составляет около 5% от всей территории региона. 12 августа ВСУ впервые опубликовали видеозаписи, подтверждающие захват Суджи, города с населением около пяти тысяч человек. Несмотря на то, что город выглядит безлюдным, серьезных разрушений на видео не видно, что свидетельствует о скором захвате без продолжительных боев.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-13/ukraine-plotted-cross-border-attack-to-throw-kremlin-off-balance?srnd=homepage-europe
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