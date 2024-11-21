Выстрел из гаубицы по воробью: РФ высмеяли за удар ракетой «Рубеж» по Днепру

Запуск межконтинентальной ракеты "Рубеж" по ангару в Днепре — это буквально выстрел по воробью из гаубицы, заявил российский оппозиционный журналист Иван Яковина.

Ракета Рубеж

По его словам, такая ракета стоит в разы дороже, чем то, что она могла бы уничтожить.

"Но я понимаю: задача была не взорвать что-то там, а напугать, показать: ядерные ракеты не просто готовы, а уже и летят к цели! Но я напомню, что сотни запущенных по Украине Х-101, Калибров и Искандеров тоже бывают в ядерном исполнении. Ergo, ничего принципиально нового в сегодняшнем пиар-запуске нет даже с этой точки зрения", — заявил Яковина.

Он подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин таким образом пытается выбраться из кризиса жанра — "нанести ядерный удар" без самого удара.

"Он понимает, что за реальную ядерную атаку его быстро помножат на ноль, поэтому и пускает в ход такие суррогаты", — добавил Яковина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 по 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоградская).

Также "Комментарии" рассказывали, что Россия ударила межконтинентальной ракетой "Рубеж" по Днепру. Как прогнозирует политолог Юрий Богданов, оккупанты могут ее запустить и по столице Украины.



