Выстрел из гаубицы по воробью: РФ высмеяли за удар ракетой «Рубеж» по Днепру

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Ткачик Олеся
Запуск межконтинентальной ракеты "Рубеж" по ангару в Днепре — это буквально выстрел по воробью из гаубицы, заявил российский оппозиционный журналист Иван Яковина.
Ракета Рубеж
По его словам, такая ракета стоит в разы дороже, чем то, что она могла бы уничтожить.
Он подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин таким образом пытается выбраться из кризиса жанра — "нанести ядерный удар" без самого удара.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 по 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоградская).
Также "Комментарии" рассказывали, что Россия ударила межконтинентальной ракетой "Рубеж" по Днепру. Как прогнозирует политолог Юрий Богданов, оккупанты могут ее запустить и по столице Украины.
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