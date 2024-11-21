Стало известно, куда РФ может снова ударить межконтинентальной баллистической ракетой «Рубеж»

Россия ударила межконтинентальной ракетой "Рубеж" по Днепру. Как прогнозирует политолог Юрий Богданов, оккупанты могут ее запустить и по столице Украины.

Ракета "Рубеж"

"И по Киеву такое что-нибудь запустят. Как человек, живущий в Киеве, который жил в Днепре и понимает, насколько эти два города играют ключевую роль в этой войне — не в восторге. Но мне и все остальные ракеты не очень нравятся", – отметил политолог.

По его словам, пока в этой ракете "Рубеж" нет неконвенционного заряда (а его и не будет) – это те же ракеты, только с целью разрушения добавить дополнительного испуга. В первую очередь – в Европе и США.

"На самом деле для нас ничего не меняется. Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье, Николаев и другие города должны работать. Должны генерировать продукт в экономику и продукт в армию. Ибо другого пути не будет. ПВО сделает, что сможет", — подчеркнул политолог.

При этом он подчеркнул, что несмотря на все ракетные атаки, у рядового гражданского не у фронта вероятность погибнуть от ракеты все еще меньше или — как максимум — сопоставима с ДТП.

"В больших городах – немного выше. Гибель от ракеты – более заметная и менее "обычная". Но во время такой войны – это неизбежные риски на уровне тех же обыденных. К сожалению", – добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 по 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоградская). .





