Стало известно, куда РФ может снова ударить межконтинентальной баллистической ракетой «Рубеж»

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Ткачик Олеся
Россия ударила межконтинентальной ракетой "Рубеж" по Днепру. Как прогнозирует политолог Юрий Богданов, оккупанты могут ее запустить и по столице Украины.
Ракета "Рубеж"
По его словам, пока в этой ракете "Рубеж" нет неконвенционного заряда (а его и не будет) – это те же ракеты, только с целью разрушения добавить дополнительного испуга. В первую очередь – в Европе и США.
При этом он подчеркнул, что несмотря на все ракетные атаки, у рядового гражданского не у фронта вероятность погибнуть от ракеты все еще меньше или — как максимум — сопоставима с ДТП.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 по 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков — Волгоградская). .
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