Учитывая провал дипломатических усилий со стороны Украины и международного сообщества по приостановке массированных ракетных и дроновых ударов, а также учитывая отсутствие успехов на фронте у российской оккупационной армии, все больше экспертов склонны считать, что Киев ждет еще одна крайне тяжелая зима, которая непременно будет сопровождаться интенсивными атаками по энергетическим атакам. Причем проблема для украинцев становится особенно актуальной, учитывая острый дефицит ракет для систем ПВО Patriot , которые единственные способны отражать атаки баллистических атак. На Западе уже прямо говорят, что российский диктатор Владимир Путин решил окончательно уничтожить Киев . Насколько реальна угроза для украинской столицы зимой и к чему стоит готовиться уже? Портал "Комментарии" решил выяснить версии трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

Да, чат-бот Copilot утверждает, что выстоять следующей зимой для Киева будет очень сложно, ведь Путин планирует восстановить массированные ракетные удары, а дефицит ракет для противодействия баллистике создает дополнительные риски. Основным вызовом станет защита энергетической инфраструктуры: враг постарается оставить столицу без света и тепла, чтобы взорвать моральный дух населения. В то же время у Киева есть опыт предыдущих зим, когда благодаря мобильности ремонтных бригад, работе ПВО и поддержке союзников удалось избежать катастрофы. Это дает основание полагать, что даже при дефиците ресурсов город сможет организовать оборону и обеспечить базовые потребности.

Вторым вызовом станет психологическая выносливость киевлян. Постоянные тревоги, перебои с электричеством и холод создают атмосферу истощения, которую Кремль стремится использовать как инструмент давления. Однако столица уже доказала свою способность адаптироваться: от генераторов и пунктов обогрева до новых систем ПВО, постепенно снижающих эффективность российских атак.

По мнению чат-бота Gemini , несмотря на серьезность угрозы, Киев имеет высокие шансы выстоять следующей зимой, однако это противостояние потребует предельного напряжения сил. Главный расчет врага на дефицит противоракет Patriot и SAMP/T для перехвата баллистики будет нивелироваться за счет новой стратегии гибкой защиты и срочного привлечения европейских перехватчиков. Столица остается наиболее защищенным городом страны, где развернута многоуровневая система купольного прикрытия, заставляющая РФ тратить колоссальное количество ресурсов на каждую атаку.

Однако нехватка боеприпасов к ПВО не позволит стопроцентного ущерба, поэтому критически важные объекты энергетики защищают железобетонными саркофагами, а город готовят к сценарию "автономных энергетических островов", когда ТЭЦ и магистральные подстанции в случае попаданий будут работать в локальных изолированных сетях.

Чат-бот ChatGPT считает, что если Россия действительно реализует сценарий массированных ударов по энергетической инфраструктуре осенью и зимой, то следующий отопительный сезон может стать одним из самых сложных для Киева за время полномасштабной войны. Основная проблема заключается не только в масштабах возможных атак, но и в дефиците ракет для систем Patriot, остающихся ключевым средством перехвата баллистических целей. Если таких перехватчиков не хватит, даже современная ПВО не сможет полностью защитить столицу.

Впрочем, говорить, что Киев обречен, было бы преждевременно. В предыдущие годы войны город существенно усилил систему защиты, энергетики накопили значительный опыт быстрого восстановления поврежденных объектов, а партнеры продолжают искать возможности для поставки новых средств ПВО.

Таким образом, все три модели искусственного интеллекта придерживаются мнения, что следующая зима для Киева станет серьезным испытанием, ведь Россия попытается использовать ракетные удары как инструмент террора и давления. Однако у столицы есть опыт предыдущих зим, когда благодаря мобильности, единству общества и поддержке союзников удалось избежать катастрофы. Это свидетельствует о том, что даже в условиях дефицита ракет для ПВО Киев способен организовать оборону и обеспечить базовые нужды.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия не владеет тысячами баллистических ракет, однако ее нынешних запасов достаточно для регулярных массированных атак по Украине. Основной упор Кремль делает не на новейших "Цирконах", а на ракетных комплексах "Искандер".