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Выполнит ли государство свои обещания по восстановлению Украины: что думают жители страны

10 мая стартовала регистрация заявок украинцев на получение денежной помощи по программе «естьВосстановление» через Дию. Ее запустило Минцифры

сегодня, 14:05
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Автор:

Белоокая Ира

Таким образом, жители государства смогут потратить эти деньги на ремонт, восстановление поврежденного, в результате войны – жилья. Максимально люди имеют возможность получить 200 тыс. грн.  "Комментарии" пишут, интернет издание "Пульс недели" поинтересовалось у общественности, слышали ли они об этой программе и что думают об обещаниях власти по восстановлению страны после войны. 

Выполнит ли государство свои обещания по восстановлению Украины: что думают жители страны

Восстановление Украины. Иллюстративное фото

Итак, на вопрос "Слышали ли вы о старте программы по восстановлению Украины": 44, 8% жителей страны ответили, что "слышали"; 34,0% опрошенных сказали, что "слышали, но не уверены"; а 21,2% респондентов заявили, что "впервые слышат" об этом.


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Относительно доверия людей к обещаниям государства относительно восстановления страны, журналисты издания получили следующие ответы респондентов:

- 32, 6% из них убеждены, что власть выполнит меньшую часть;

- 30,6% полагают, что выполнит большую часть;

— 18,7% затруднились ответить на этот вопрос;

— 9,5% считают, что совсем не выполнит;

— 8,6% предполагают, что выполнит полностью.

В целом же, как сообщил министр цифровой трансформации, Михаил Федоров, в рамках программы "естьВосстановление", в первую очередь получат финансовую поддержку те граждане, дома которых нуждаются только в косметическом ремонте.

По словам главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, скорость получения украинцами компенсаций будет зависеть от оперативности деятельности местных властей и комиссий по рассмотрению таких заявок.

Читайте на сайте "Комментарии", — Украинцам будут выплачивать средства на ремонт разрушенных домов. Средства на ремонт поврежденного в результате войны жилья украинцы смогут получить через Действие: благодаря программе есть Восстановление.

 




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Источник: https://t.me/pulsweek
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