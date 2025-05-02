Выходят ли США из переговоров по Украине: когда появится очередное "окно возможностей"

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Кравцев Сергей
Дональд Трамп смог предложить одно из лучших соглашений 21 века. Однако в ближайшее время война в Украине не закончится, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. А пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс, что США больше "не будут оперативно "летать по миру", чтобы участвовать в переговорах". Действительно ли такие заявления говорят о том, что США утратили веру в быстрое прекращение или замораживание войны? Когда, по вашему мнению, появится очередное "окно возможностей" для переговоров? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что пока что еще рано говорить о финале. Переговорный процесс продолжается. Он просто растянут во времени, как и все переговоры и займёт какое-то время.
Илия Куса придерживается мнения, что "окно возможностей" сейчас ещё не закрыто и им можно воспользоваться. И именно по этой причине переговоры активизировались последние пару месяцев.
Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран отметил, что Дональд Трамп любит быстрые решения и быстрые победы. С Украиной вышла другая история. Пока ему нечего записать себе в заслуги. Так же возложить на себя ответственность за провал Трамп не может.
Политтехнолог отмечает, что единственный вариант остановить эту войну – это сильная Украина, которая ударит по зубам Путину и тот поймет, что силой он своего не достигнет, а для этого нужно задействовать все подходы.
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