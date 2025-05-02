Выходят ли США из переговоров по Украине: когда появится очередное "окно возможностей"

Дональд Трамп смог предложить одно из лучших соглашений 21 века. Однако в ближайшее время война в Украине не закончится, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. А пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс, что США больше "не будут оперативно "летать по миру", чтобы участвовать в переговорах". Действительно ли такие заявления говорят о том, что США утратили веру в быстрое прекращение или замораживание войны? Когда, по вашему мнению, появится очередное "окно возможностей" для переговоров? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Окно возможностей" по переговорах сейчас ещё не закрыто

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что пока что еще рано говорить о финале. Переговорный процесс продолжается. Он просто растянут во времени, как и все переговоры и займёт какое-то время.

"Очевидно, что в ближайшее время всё будет зависеть от дальнейшей позиции Соединённых Штатов по посредничеству, от позиции европейских стран по поводу того, как надо продолжать переговорный процесс и от готовности Украины и России вести эти переговоры без предварительных условий", – высказался эксперт.

Илия Куса придерживается мнения, что "окно возможностей" сейчас ещё не закрыто и им можно воспользоваться. И именно по этой причине переговоры активизировались последние пару месяцев.

Нужно помнить очень простой лозунг: "Ты или в ВСУ, или для ВСУ"

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран отметил, что Дональд Трамп любит быстрые решения и быстрые победы. С Украиной вышла другая история. Пока ему нечего записать себе в заслуги. Так же возложить на себя ответственность за провал Трамп не может.

"В администрации США придумали интересную формулу, которая звучит так, что мы в дальнейшем не будем посредниками по урегулированию данной войны, но мы будем в дальнейшем поддерживать Украину, будем предоставлять ей оружие – это, если перевести с дипломатического языка. Так произошло, потому что все уже поняли, что мира не удается достичь не потому, что его не хочет Украина, а потому, что Россия хочет дальше продолжать воевать, она готовится к летнему наступлению, продолжает мобилизацию, раскочегарила свой ВПК и именно поэтому 40% экономики страны работает на военную историю. Потому в переговорном треке все взяли паузу. И США продолжили делать то, что делали раньше, а именно – усиливать Украину. И предоставление Украине оружия на 50 млн, о чем стало известно вчера, это тому свидетельство. Украинцам следует понять, что эта война надолго и что никакого мира не будет. Надо мобилизовываться и помнить очень простой лозунг: "Ты или в ВСУ, или для ВСУ", — отметил Виктор Таран.

Политтехнолог отмечает, что единственный вариант остановить эту войну – это сильная Украина, которая ударит по зубам Путину и тот поймет, что силой он своего не достигнет, а для этого нужно задействовать все подходы.

"Следующее "окно возможностей" для переговоров может быть в лучшем случае в конце года, а то и через год", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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