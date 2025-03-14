Выход ВСУ из Курской области: что удалось захватить россиянам

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Кравцев Сергей
На этой неделе началось активное отступление Сил обороны Украины из Курской области РФ. При этом ВСУ при отступлении двигались быстро, очевидно, под покровом темноты. Тяжелую технику, которую они не могли взять с собой, они просто бросали – фактически оставляя ее врагу для захвата. Так россияне смогли захватить "лучшие машины и артиллерию, принадлежавшие лучшим бригадам Украины". Об этом пишет военный аналитик "Forbes" Дэвид Акс.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
Автор публикации отмечает, США передали Украине в 2023 году 31 танк M-1 Abrams, ими был оснащен один батальон элитной 47-й механизированной бригады.
М-2 Bradley, возможно, является лучшей боевой машиной в российско-украинской войне благодаря сбалансированному сочетанию мобильности, защиты и огневой мощи.
Администрация Байдена отправила в Украину более 300 Bradley, а украинцы распределили их по меньшей мере в шесть батальонов, в том числе в 47-ю механизированную бригаду. Сейчас ВСУ уже потеряли не менее 80 своих Bradley, и еще по крайней мере одна была захвачена россиянами в Курской области, пишет Акс.
Поступление первой САУ M-777 британского производства в Украину весной 2022 года стало поворотным моментом.
В общей сложности украинцы получили около 200 M-777. Однако их важность делает их приоритетными целями для россиян, и за время войны украинцы потеряли по меньшей мере 55 M-777. Одну из таких САУ россияне смогли захватить и при вытеснении ВСУ из Курской области, и это, возможно, первая неповрежденная M-777 в руках России.
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