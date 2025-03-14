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Выход ВСУ из Курской области: что удалось захватить россиянам

Forbes пишет о том, что, отступая из Курской области, ВСУ оставили россиянам свое лучшее оружие

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

На этой неделе началось активное отступление Сил обороны Украины из Курской области РФ. При этом ВСУ при отступлении двигались быстро, очевидно, под покровом темноты. Тяжелую технику, которую они не могли взять с собой, они просто бросали – фактически оставляя ее врагу для захвата. Так россияне смогли захватить "лучшие машины и артиллерию, принадлежавшие лучшим бригадам Украины". Об этом пишет военный аналитик "Forbes" Дэвид Акс.

Выход ВСУ из Курской области: что удалось захватить россиянам

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"В общей сложности украинцы потеряли в Курске около 500 автомобилей и другой тяжелой техники. Россияне потеряли около 600", — отмечает обозреватель.

Автор публикации отмечает, США передали Украине в 2023 году 31 танк M-1 Abrams, ими был оснащен один батальон элитной 47-й механизированной бригады.

"Ведя агрессивные бои, часто атакуя, 47-я механизированная бригада часто бросала поврежденные М-1 на спорной ничейной территории между украинской и российской линиями, что осложняло попытки восстановить многомиллионные танки. Поэтому неудивительно, что, покидая Курскую область, бригада оставила еще один поврежденный Abrams... и россияне захватили его", — пишет Акс.

М-2 Bradley, возможно, является лучшей боевой машиной в российско-украинской войне благодаря сбалансированному сочетанию мобильности, защиты и огневой мощи.

Администрация Байдена отправила в Украину более 300 Bradley, а украинцы распределили их по меньшей мере в шесть батальонов, в том числе в 47-ю механизированную бригаду. Сейчас ВСУ уже потеряли не менее 80 своих Bradley, и еще по крайней мере одна была захвачена россиянами в Курской области, пишет Акс.

Поступление первой САУ M-777 британского производства в Украину весной 2022 года стало поворотным моментом.

В общей сложности украинцы получили около 200 M-777. Однако их важность делает их приоритетными целями для россиян, и за время войны украинцы потеряли по меньшей мере 55 M-777. Одну из таких САУ россияне смогли захватить и при вытеснении ВСУ из Курской области, и это, возможно, первая неповрежденная M-777 в руках России.

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Источник: https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2025/03/13/the-things-they-left-behind-retreating-from-kursk-the-ukrainians-abandoned-some-of-their-best-weapons/
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