На этой неделе началось активное отступление Сил обороны Украины из Курской области РФ. При этом ВСУ при отступлении двигались быстро, очевидно, под покровом темноты. Тяжелую технику, которую они не могли взять с собой, они просто бросали – фактически оставляя ее врагу для захвата. Так россияне смогли захватить "лучшие машины и артиллерию, принадлежавшие лучшим бригадам Украины". Об этом пишет военный аналитик "Forbes" Дэвид Акс.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"В общей сложности украинцы потеряли в Курске около 500 автомобилей и другой тяжелой техники. Россияне потеряли около 600", — отмечает обозреватель.

Автор публикации отмечает, США передали Украине в 2023 году 31 танк M-1 Abrams, ими был оснащен один батальон элитной 47-й механизированной бригады.

"Ведя агрессивные бои, часто атакуя, 47-я механизированная бригада часто бросала поврежденные М-1 на спорной ничейной территории между украинской и российской линиями, что осложняло попытки восстановить многомиллионные танки. Поэтому неудивительно, что, покидая Курскую область, бригада оставила еще один поврежденный Abrams... и россияне захватили его", — пишет Акс.

М-2 Bradley, возможно, является лучшей боевой машиной в российско-украинской войне благодаря сбалансированному сочетанию мобильности, защиты и огневой мощи.

Администрация Байдена отправила в Украину более 300 Bradley, а украинцы распределили их по меньшей мере в шесть батальонов, в том числе в 47-ю механизированную бригаду. Сейчас ВСУ уже потеряли не менее 80 своих Bradley, и еще по крайней мере одна была захвачена россиянами в Курской области, пишет Акс.

Поступление первой САУ M-777 британского производства в Украину весной 2022 года стало поворотным моментом.

В общей сложности украинцы получили около 200 M-777. Однако их важность делает их приоритетными целями для россиян, и за время войны украинцы потеряли по меньшей мере 55 M-777. Одну из таких САУ россияне смогли захватить и при вытеснении ВСУ из Курской области, и это, возможно, первая неповрежденная M-777 в руках России.

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