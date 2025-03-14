Остановились ли россияне в Курской области: что осталось от украинского плацдарма

Войска РФ продвинулись в районе "украинского плацдарма" в Курской области, и продолжают проводить зачистку в Судже и в ее окрестностях. Вместе с тем фиксируется замедление продвижения путинских войск ближе к границе в Курской области 13 марта по сравнению с последними днями. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский 12 марта заявил, что дал приказ войскам отойти с некоторых неопределенных позиций на Курском "выступе" и перейти на более выгодные оборонительные позиции в регионе ради сохранения личного состава.

Замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ и командующий спецназом "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что войска РФ захватили и "зачистили" Суджу, и атакуют оставшиеся населенные пункты вдоль международной границы.

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ якобы захватили Подол (непосредственно к югу от Суджи), Гончаровку (к западу от Суджи), Заолешенку (к северо-западу от Суджи), Рубанщину (к западу от Суджи) и н.п. Меловой (к югу от Суджи).

Российский "военкор" продолжал утверждать, что возобновленные украинские удары HIMARS замедляют скорость продвижения россиян к югу от Суджи.

Войска РФ также незначительно продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные кадры, опубликованные 12 марта, показывают, что российские оккупанты продвигались на северо-запад от Басовки.

Как заявлял главком ВСУ генерал Сырский, российские ВДВ и спецназ наступают вдоль международной границы и пытаются продвинуться дальше в Сумскую область.

12 марта спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что российские захватчики пытаются перекрыть наземные линии связи ВСУ вдоль международной границы в районе села Новенькое.

Украинский источник ISW, связанный с ГУР Минобороны Украины, заявил 13 марта, что войска РФ используют вездеходы (квадроциклы) на севере Сумской области и пытаются использовать свое превосходство в живой силе для продвижения в этом районе.

Российские блогеры утверждали, что Силы обороны Украины контратакуют возле Журавки, Басовки и Новенького.

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