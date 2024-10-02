Выход украинских сил из Угледара: реакция военных

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Slava Kot
1 октября аналитический ресурс DeepState заявил о выходе украинских военных из Угледара. Военнослужащие 72-й ОМБр сообщили, что часть города до сих пор находится под контролем украинских сил, а они сами не получали приказа о выходе из Угледара. Портал "Комментарии" собрал реакцию военных на возможный выход украинских сил из Угледара.
Украинские военные. Фото: mil.in.ua
Украинский лейтенант с позывным "Алекс" указывает, что точка невозврата по ситуации в Угледаре произошла около недели назад.
По словам офицера, командирам за Угледар "надо было думать раньше", когда начался "кипиш на флангах". Однако военный указывает, что "если всех пацанов ложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодна, то следующие рубежи некому будет держать".
Военный из 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявляет, что украинские силы выходили из Угледара в окружение и с боями.
Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко отмечает малые размеры Угледара и указывает, что нужно ждать официальных заявлений командования.
Отметим, что военное командование официально не комментировало ситуацию по выходу или возможному захвату Угледара.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США оценили последствия захвата Угледара и спрогнозировали дальнейшие действия армии РФ.
Также "Комментарии" писали об Институте изучения войны, который показал карту, захватили ли россияне Угледар.
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