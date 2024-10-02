Выход украинских сил из Угледара: реакция военных

1 октября аналитический ресурс DeepState заявил о выходе украинских военных из Угледара. Военнослужащие 72-й ОМБр сообщили, что часть города до сих пор находится под контролем украинских сил, а они сами не получали приказа о выходе из Угледара. Портал "Комментарии" собрал реакцию военных на возможный выход украинских сил из Угледара.



Украинские военные. Фото: mil.in.ua

Украинский лейтенант с позывным "Алекс" указывает, что точка невозврата по ситуации в Угледаре произошла около недели назад.

"С Угледаром произошло то, что произошло, еще неделю-полторы назад я писал, что точка невозврата пройдена и это дело времени. Для кого-то может это произошло очень быстро, хочу заметить, что это небольшой город, в несколько раз меньше, чем оккупированная соседняя Павловка", — пишет военный и добавляет, что держать Угледар было невозможно, после ситуации на флангах.

По словам офицера, командирам за Угледар "надо было думать раньше", когда начался "кипиш на флангах". Однако военный указывает, что "если всех пацанов ложить в одном месте, когда обстановка критическая и невыгодна, то следующие рубежи некому будет держать".

Военный из 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов заявляет, что украинские силы выходили из Угледара в окружение и с боями.

"Я уверенно говорил, что надо быть долбой*бом, чтобы допустить оцепления наших ребят, но кто-то нашелся. Продержались до того, что бойцам пришлось выходить с боями, под ударными дронами, малыми группами, оставляя раненых на расстрел врагу", — считает военный.

Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко отмечает малые размеры Угледара и указывает, что нужно ждать официальных заявлений командования.

"По Угледару, те, кто там хоть раз был знает размеры этого города — оно крайне малое. Ситуация там в боях максимально динамична в течение крайних дней. Официально комментировать ситуацию должно командование, поэтому заранее сейчас делать выводы и разбирать в соцсетях не стоит по причинам безопасности", – пишет Коваленко.

Отметим, что военное командование официально не комментировало ситуацию по выходу или возможному захвату Угледара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США оценили последствия захвата Угледара и спрогнозировали дальнейшие действия армии РФ.

Также "Комментарии" писали об Институте изучения войны, который показал карту, захватили ли россияне Угледар.