Выход из Угледара: «Черные запорожцы» рассказали, сколько бригад РФ штурмовали город

Российские войска штурмовали Угледар несколькими бригадами, а также отдельными полками и подразделениями. Украинскую оборону в городе обеспечивала только одна 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, которую в конце сентября усилили двумя батальонами территориальной обороны. Командир 72-й бригады, полковник Александр Охрименко, подробно описал последние дни обороны Угледара в интервью для "Главкома".

В ВСУ рассказали о выходе из Угледара (фото из открытых источников)

"Действительно, принимая полосу ответственности, была проведена оценка обстановки, в том числе и оценка сил и средств противника. Нам противостояли 36-я отдельная мотострелковая бригада 29-й армии Вооруженных сил Российской Федерации, 39-я отдельная мотострелковая бригада, 57-я бригада, 91-й отдельный стрелковый полк и другие подразделения", — отметил полковник Охрименко.

Командир подчеркнул, что российские силы значительно превосходили украинских защитников как в количестве танков и боевых машин пехоты, так и в артиллерийских системах, противотанковых средствах и численности личного состава. По оценкам полковника соотношение боевых потенциалов составляло примерно 1:9 в пользу российских войск.

"Объективно можете понять, какие были шансы на содержание этого населенного пункта и полосы обороны, находящиеся в зоне ответственности бригады", — подчеркнул Охрименко. Командир также объяснил, что теоретические расчеты свидетельствуют: за соотношение сил 1:3 противник получает преимущество, а в Угледаре это соотношение было 1:9, что делало ситуацию особенно сложной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что возле Угледара комбат совершил самоубийство , когда батальон отказался идти в бой. В последний день обороны Угледара командир 186-го батальона 123-й бригады территориальной обороны Игорь Гриб покончил жизнь самоубийством из-за отказа его подчиненных выполнять боевую задачу.