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Выход из четырех областей и ОДКБ: России предлагают новый мирный договор

Украинцы придумали свой мирный договор для России на фоне событий в Курской области

сегодня, 11:29 comments4320
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Ткачик Олеся

В Украине предложили свой аналог мирного договора для России на фоне происходящих в Курской области событий. В частности, политолог Дмитрий Золотухин отмечает, для скорейшего мирного разрешения конфликта по дипломатическому пути, кремлевская хунта должна немедленно вывести российские войска с территории Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей в пределах административных границ этих территориальных единиц.

Выход из четырех областей и ОДКБ: России предлагают новый мирный договор

Переговоры Украины и РФ

"На этой территории будут проведены референдумы по желанию жителей оставаться в составе Российской Федерации или оглашения независимости от Кремля", — отметил он.

Кроме того, предлагает политолог, Россия должна выйти из ОДКБ и ШОС и объявить внеблоковый статус, включая отказ в дальнейшем вступать в любые военно-политические блоки.

При этом он добавил, что как только в Кремле сделают заявление о выводе российских войск из указанных территорий и объявят политику внеблокового статуса – Украина немедленно будет готова прекратить огонь и начать переговоры. Безопасный отвод российских вой и соединений при этом гарантируется.

"Украина надеется на то, что решение о выводе войск, о внеблоковом статусе и о начале диалога с Украиной, от которого зависит будущее существование России, в Кремле будут принимать самостоятельно, исходя из сложившихся реалий и руководствуясь подлинными национальными интересами многонационального народа Российской Федерации, а не по указанию Пекина или Пхеньяна, хотя на этот счет существуют, конечно, большие сомнения", — добавил политолог.

Этот план абсолютно симметричный всем требованиям, которые перед саммитом в Швейцарии объявлял диктатор Владимир Путин. Он предлагал Украине вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от вступления в НАТО, после чего РФ была готова немедленно начать переговоры о мире.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кто мог спланировать операцию в Курской области.




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Источник: https://www.facebook.com/dzolotukhin/posts/pfbid024DVqRzXBC8MVjBJndeViU9LsUZ953zw3DeEcWuMXgb1rnTZJPx5SSpKC1heMhkeSl
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