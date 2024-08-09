Выход из четырех областей и ОДКБ: России предлагают новый мирный договор

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В Украине предложили свой аналог мирного договора для России на фоне происходящих в Курской области событий. В частности, политолог Дмитрий Золотухин отмечает, для скорейшего мирного разрешения конфликта по дипломатическому пути, кремлевская хунта должна немедленно вывести российские войска с территории Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей в пределах административных границ этих территориальных единиц.
Переговоры Украины и РФ
Кроме того, предлагает политолог, Россия должна выйти из ОДКБ и ШОС и объявить внеблоковый статус, включая отказ в дальнейшем вступать в любые военно-политические блоки.
При этом он добавил, что как только в Кремле сделают заявление о выводе российских войск из указанных территорий и объявят политику внеблокового статуса – Украина немедленно будет готова прекратить огонь и начать переговоры. Безопасный отвод российских вой и соединений при этом гарантируется.
Этот план абсолютно симметричный всем требованиям, которые перед саммитом в Швейцарии объявлял диктатор Владимир Путин. Он предлагал Украине вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от вступления в НАТО, после чего РФ была готова немедленно начать переговоры о мире.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кто мог спланировать операцию в Курской области.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!