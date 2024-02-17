"Выход из Авдеевки – правильное решение": офицер ВСУ объяснил почему

Выход украинских защитников из города Авдеевка Донецкой области был правильным решением, уверен заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

ВСУ вышли из Авдеевки. Фото из открытых источников

"Третья штурмовая бригада за весь период пребывания в Авдеевке успела ликвидировать тысячи российских оккупантов и уничтожить немало техники. Но главное – нам удалось сохранить большинство своего личного состава, что чрезвычайно важно для того, чтобы дальше убивать оккупантов и освобождать наши территории", – рассказал офицер ВСУ.

Максим Жорин подчеркнул, что в настоящее время операция по перегруппировке украинских войск в районе Авдеевки продолжается.

"Выход из Авдеевки – правильное и логическое решение, но очень сложное в реализации. Ситуация в этом направлении тяжелая. Впереди нас ждут очень сложные бои", – добавил представитель 3-й ОШБр.

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