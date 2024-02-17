"Выход из Авдеевки – правильное решение": офицер ВСУ объяснил почему

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Марьян Ощановский
Выход украинских защитников из города Авдеевка Донецкой области был правильным решением, уверен заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
ВСУ вышли из Авдеевки. Фото из открытых источников
Максим Жорин подчеркнул, что в настоящее время операция по перегруппировке украинских войск в районе Авдеевки продолжается.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соратники российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что, вероятнее всего, его уже нет в живых. Они обвинили российского диктатора Владимира Путина в убийстве Навального. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что "мы все прекрасно понимаем, что комментарии Песков не могут являться случайностью и не могут быть ошибкой". По словам директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, шансы, что Навальный все же жив, мизерны.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выступил с обращением, которое посвятил смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального. В преждевременной смерти оппозиционера глава Белого дома обвинил российского диктатора Путина. При этом американский президент сказал, что пока нет точной информации, была ли смерть Алексея Навального убийством.
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