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"Выход из Авдеевки – правильное решение": офицер ВСУ объяснил почему

В Третьей отдельной штурмовой бригаде рассказали, почему украинским силам нужно было выходить из Авдеевки

сегодня, 18:37
Автор:
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Марьян Ощановский
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Выход украинских защитников из города Авдеевка Донецкой области был правильным решением, уверен заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Выход из Авдеевки – правильное решение": офицер ВСУ объяснил почему

ВСУ вышли из Авдеевки. Фото из открытых источников

"Третья штурмовая бригада за весь период пребывания в Авдеевке успела ликвидировать тысячи российских оккупантов и уничтожить немало техники. Но главное – нам удалось сохранить большинство своего личного состава, что чрезвычайно важно для того, чтобы дальше убивать оккупантов и освобождать наши территории", – рассказал офицер ВСУ.

Максим Жорин подчеркнул, что в настоящее время операция по перегруппировке украинских войск в районе Авдеевки продолжается.

"Выход из Авдеевки – правильное и логическое решение, но очень сложное в реализации. Ситуация в этом направлении тяжелая. Впереди нас ждут очень сложные бои", – добавил представитель 3-й ОШБр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соратники российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что, вероятнее всего, его уже нет в живых. Они обвинили российского диктатора Владимира Путина в убийстве Навального. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что "мы все прекрасно понимаем, что комментарии Песков не могут являться случайностью и не могут быть ошибкой". По словам директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, шансы, что Навальный все же жив, мизерны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выступил с обращением, которое посвятил смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального. В преждевременной смерти оппозиционера глава Белого дома обвинил российского диктатора Путина. При этом американский президент сказал, что пока нет точной информации, была ли смерть Алексея Навального убийством.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5009
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