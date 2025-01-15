Выгодно ли Украине перемирие: в Третьей штурмовой сделали неожиданное заявление

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Кравцев Сергей
С приближением даты инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа все активнее идут разговоры о том, выгодно ли Украине перемирие, на котором может настаивать новая администрация США. На самом деле ответ на этот вопрос "зависит от того, в какой точке мы находимся". Если учитывать нынешнюю ситуацию, то перемирие, конечно же, невыгодно. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью на YouTube-канале PRESSING рассказал командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По его мнению, если дать России время на перерыв, то "мы имеем шансы, что следующий раунд для нас будет значительно хуже, чем этот".
Отметим, интересно, что сослуживец Андрей Билецкого майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин считает, что перемирие как временная пауза в войне, развязанной Россией против Украины, имеет второстепенное значение по сравнению с тем, в каком состоянии Украина подойдет к этому моменту и где будет проходить линия боевого столкновения.
Жорин подчеркнул, что промедление с системными изменениями в украинских Вооруженных силах может иметь критические последствия, поскольку невозможно предположить, какие позиции может достичь Россия в случае задержки реформ.
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