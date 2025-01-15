Выгодно ли Украине перемирие: в Третьей штурмовой сделали неожиданное заявление

С приближением даты инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа все активнее идут разговоры о том, выгодно ли Украине перемирие, на котором может настаивать новая администрация США. На самом деле ответ на этот вопрос "зависит от того, в какой точке мы находимся". Если учитывать нынешнюю ситуацию, то перемирие, конечно же, невыгодно. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью на YouTube-канале PRESSING рассказал командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Россия будет оставаться монолитным авторитарным режимом, у нас будет безусловный серьезный внутренний раздрай, непростая экономическая ситуация. И в этом надо будет иметь жесткую политическую волю, чтобы проводить военные реформы", — пояснил военный.

По его мнению, если дать России время на перерыв, то "мы имеем шансы, что следующий раунд для нас будет значительно хуже, чем этот".

"Если мы проводим модернизацию армии и так далее, шансы выйти на значительно больший достойный, чем сейчас, мир есть. И выйти нации не в депрессии, не с ощущением, что мы проиграли", — добавил Андрей Билецкий.

Отметим, интересно, что сослуживец Андрей Билецкого майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин считает, что перемирие как временная пауза в войне, развязанной Россией против Украины, имеет второстепенное значение по сравнению с тем, в каком состоянии Украина подойдет к этому моменту и где будет проходить линия боевого столкновения.

Жорин подчеркнул, что промедление с системными изменениями в украинских Вооруженных силах может иметь критические последствия, поскольку невозможно предположить, какие позиции может достичь Россия в случае задержки реформ.

"Учитывая все проблемы в управлении войсками, мы все это время извлекли исключительно на плечах пехотинца. Его храбрость и победы перекрывали ошибки старшего командования. Поэтому как-то ехало. Но на сегодняшний день пехотинец очень устал, мягко говоря. Бригады без обычных ротаций, без отдыха. Поэтому уезжать на характер пехотинца уже не получится", – заметил он.



