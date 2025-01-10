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Известный военный и командир допустил "перемирие" с Россией

По мнению Жорина, важно, в каком состоянии Украина до него "дойдет".

10 января 2025, 18:40
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Лиля Воробьева

Перемирие как временная пауза в войне, развязанной Россией против Украины, имеет второстепенное значение по сравнению с тем, в каком состоянии Украина подойдет к этому моменту и где будет проходить линия боевого столкновения. Такое мнение высказал майор ВСУ Максим Жорин, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр).

Известный военный и командир допустил "перемирие" с Россией

Максим Жорин (фото из открытых источников)

Жорин подчеркнул, что промедление с системными изменениями в украинских Вооруженных силах может иметь критические последствия, поскольку невозможно предположить, какие позиции может достичь Россия в случае задержки реформ.

"Учитывая все проблемы в управлении войсками, мы все это время извлекли исключительно на плечах пехотинца. Его храбрость и победы перекрывали ошибки старшего командования. Поэтому как-то ехало. Но на сегодняшний день пехотинец очень устал, мягко говоря. Бригады без обычных ротаций, без отдыха. Поэтому уезжать на характер пехотинца уже не получится", – заметил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, до какого времени Путин планирует продолжать войну . Согласно анализу руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, Россия не планирует в ближайшее время идти на мирные переговоры с Украиной по окончании войны. По его словам, Путин планирует продолжать войну, по меньшей мере, до 2027 года.

Андрей Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что Россия не только отказывается от переговоров, но планирует продолжать войну против Украины еще на несколько лет.
По его словам, Кремль специально создает размытые конструкции, главная цель которых сделать невозможным начало мирных переговоров по окончании войны в Украине.



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