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Выезд за границу могут не разрешить даже после отмены военного положения: депутат назвал причину

Леонид Емец заявил о вероятности введения "квазиформата военного положения" после окончания боевых действий.

сегодня, 22:15
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Автор:
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Лиля Воробьева

 После завершения боевых действий в Украине, вероятно, военное положение будет продолжать действовать в своеобразном "квазиформате". Такое мнение высказал депутат Киевсовета Леонид Емец, сообщают Новости.LIVE.

Выезд за границу могут не разрешить даже после отмены военного положения: депутат назвал причину

Выезд за границу (фото из открытых источников)

Политик предположил, что после окончания войны могут остаться определенные ограничения, в частности, относительно демобилизации военных и права граждан на свободное передвижение, включая выезд за границу. По его словам, такая модель может помочь государству постепенно адаптироваться к новым условиям, избегая резких изменений, которые могут повлечь за собой. экономические или социальные потрясения.

"Сейчас существующее законодательное поле дает больше вопросов, чем ответов. Действительно, когда выходим мы из военного положения, тогда возникает вопрос: сотни тысяч военнослужащих, которые должны быть демобилизованы — готово ли государство на это пойти одномоментно. Также возникает вопрос границ". .Законодательством запрещается ограничение передвижения граждан, в том числе и за пределы Украины. конституцией ограничениями прав человека, возникает вопрос границы. Скорее всего будет создан некий квазиформат военного положения ”, – рассказывает Емец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мужчинам разрешат выезд за границу , но есть нюанс. Олег Куць в интервью польскому порталу І.Pl

По его словам, россияне распространяют фейки о том, что якобы военные этого легиона отправляются на фронт без должного снаряжения. Консул заверил, что в Польше добровольцам предлагают даже денежное вознаграждение.



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Источник: https://t.me/novynylive/129357
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