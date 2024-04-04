Выдержит ли Украина новое наступление окупантов: военный оценил ситуацию

Вооруженные силы Украины удерживают давление российских захватчиков, однако обороняться во время большого наступления, которое может начаться в конце мая или в июне, будет непросто.

РФ готовится к новому наступлению (фото из открытых источников)

Об этом журналистам Фокуса рассказал майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. "Британская и американская разведки предупреждали о проблеме с запасами оружия и секрета здесь нет. Мы можем не выдержать большое наступление без необходимого объема вооружений и количества мобилизованных", — подчеркнул эксперт.

Военный продолжил, что Россия к лету мобилизует 300 тысяч новых солдат. "У них преимущество во всем: в военной технике, снарядах и живой силе. Как мы их удержим, за счет чего?", — задает вопрос Гетман.

Он продолжил, что наши союзники на Западе должны ускорить поставки оружия для ВСУ, потому что в противном случае военные вынуждены будут отступать. Потеря территорий возможна, однако война продолжится.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ собирает сила и готовит массированное наступление . Российские захватчики планируют организовать новый наступательный удар в августе или сентябре, сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как он продолжил, об этом можно сделать вывод, учитывая темп формирования новых частей и набор войск в РФ. Коваленко говорит, что врагу нужно компенсировать потери, которые у него было в последнее время, поэтому летом ожидают формирование новых подразделений, а еще доукомплектацию тех, которые еще не сформированы. Эксперт утверждает, что целью России является оккупация Донбасса и Луганской области и попытка оккупации Запорожской области на левом берегу Днепра.

