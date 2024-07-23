logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Выборы в США: какой исход лучше для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Выборы в США: какой исход лучше для Украины

Комитет Верховной Рады: политика США важнее личности президента для Украины

сегодня, 17:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Неважно, кто будет президентом США — демократ или республиканец. Главное для Украины — чтобы поддержка продолжалась. Такое заявление сделал председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике, Александр Мережко. Об этом сообщили журналисты УНИАН 

Выборы в США: какой исход лучше для Украины

Выборы в США: какой исход лучше для Украины

Мережко объяснил, что Украина нуждается в сохранении поддержки от обеих американских партий. Он выразил надежду на то, что следующий лидер США будет поддерживать Украину так же, как и предыдущие.

"Для нас не является принципиально важным, кто конкретно, какая личность — будет ли это — скажем, представитель демократов, или представитель республиканцев — президентом. Для нас наиболее важным является сохранение той двухпартийной поддержки, которую мы сейчас имеем от Соединенных Штатов, и чтобы новый президент продолжал линию, направленную на военно-техническую, экономическую поддержку Украины", — отметил депутат.

Мережко также выразил мнение, что внешнеполитическая стратегия нового президента будет важна для дальнейших отношений. Он подчеркнул важность диалога с кандидатами в президенты, чтобы продвигать интересы Украины, которые совпадают с интересами США.

"Какой-то угрозы я сейчас не вижу... Надо подождать, кто станет президентом, и это займет определенное время для того, чтобы наработать внешнеполитическую доктрину. Мы знаем, что многие президенты имели свою внешнеполитическую доктрину... Я думаю, что в этом случае будет такая же доктрина", — сказал он.

В заключение, Мережко заявил, что независимо от того, кто станет президентом США, Украина будет стремиться укреплять свои отношения с Америкой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/world/vybory-v-ssha-2024-aleksandr-merezhko-obyasnil-pochemu-ne-vazhno-kto-donald-tramp-ili-kamala-harris-12705765.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости