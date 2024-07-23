Выборы в США: какой исход лучше для Украины

Неважно, кто будет президентом США — демократ или республиканец. Главное для Украины — чтобы поддержка продолжалась. Такое заявление сделал председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике, Александр Мережко. Об этом сообщили журналисты УНИАН

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Мережко объяснил, что Украина нуждается в сохранении поддержки от обеих американских партий. Он выразил надежду на то, что следующий лидер США будет поддерживать Украину так же, как и предыдущие.

"Для нас не является принципиально важным, кто конкретно, какая личность — будет ли это — скажем, представитель демократов, или представитель республиканцев — президентом. Для нас наиболее важным является сохранение той двухпартийной поддержки, которую мы сейчас имеем от Соединенных Штатов, и чтобы новый президент продолжал линию, направленную на военно-техническую, экономическую поддержку Украины", — отметил депутат.

Мережко также выразил мнение, что внешнеполитическая стратегия нового президента будет важна для дальнейших отношений. Он подчеркнул важность диалога с кандидатами в президенты, чтобы продвигать интересы Украины, которые совпадают с интересами США.

"Какой-то угрозы я сейчас не вижу... Надо подождать, кто станет президентом, и это займет определенное время для того, чтобы наработать внешнеполитическую доктрину. Мы знаем, что многие президенты имели свою внешнеполитическую доктрину... Я думаю, что в этом случае будет такая же доктрина", — сказал он.

В заключение, Мережко заявил, что независимо от того, кто станет президентом США, Украина будет стремиться укреплять свои отношения с Америкой.