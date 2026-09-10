Выборы в Госдуму РФ 18-20 сентября могут стать условным пределом, после которого Владимир Путин получит больше свободы для изменения тактики в войне против Украины. До голосования Кремля важно демонстрировать россиянам контроль над ситуацией и уверенность в достижении поставленных целей. Что произойдет после завершения избирательной кампании: Москва станет уступчивее на переговорах или, наоборот, попытается усилить военное давление на Украину? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

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Чат-бот Copilot уверен, что первый вариант развития событий предполагает, что Кремль активизирует переговоры, но использует их прежде всего как способ выиграть время. Москва может демонстрировать Западу готовность к компромиссам, рассчитывая ослабить санкционное и дипломатическое давление. В то же время, пауза в боевых действиях потенциально даст России возможность пополнить ресурсы, восстановить военный потенциал и подготовиться к следующему этапу противостояния. Обратным сценарием станет новая эскалация: после выборов Кремль может сделать ставку на демонстрацию силы, усилив удары по Украине и пытаясь улучшить свои позиции на фронте перед возможными договоренностями.

Впрочем, вероятнее всего выглядит сочетание дипломатии и военного давления. Россия может одновременно вести переговоры с США и другими западными странами, заявлять о стремлении к миру, но не прекращать боевые действия. Такая стратегия позволит Кремлю использовать ситуацию на фронте как дополнительный довод в дипломатическом торге.

Чат-бот Gemini считает, что по завершении избирательного периода Кремль может получить больше пространства для жестких и непопулярных решений внутри России. Речь идет о возможном усилении скрытых мобилизационных мероприятий, увеличении финансовой нагрузки на бизнес и дальнейшем направлении бюджетных ресурсов на военные нужды. Дополнительные человеческие и финансовые резервы Москва сможет использовать для компенсации потерь армии и поддержки интенсивности боевых действий осенью и зимой.

Одновременно Россия может попытаться усилить военное давление, чтобы вести будущие переговоры по более выгодной позиции. Кремль способен сделать ставку на удары по украинской энергетической и логистической инфраструктуре, а также активизацию действий на отдельных участках фронта перед холодным сезоном. Параллельно Москва, вероятно, будет пытаться убеждать западную аудиторию, что именно ее условия являются самым быстрым путем прекращения войны, тогда как нежелание Киева принимать российские требования будет подаваться как отказ от компромисса.

Чат-бот ChatGPT утверждает, что ждать резкого перехода Кремля в реальный мир сразу после выборов не стоит. Скорее всего, Путин попытается объединить две тактики: активизировать переговоры с США и одновременно продолжать боевые действия. Для Москвы дипломатия может стать не альтернативой войне, а еще одним инструментом давления. Кремль может демонстрировать Дональду Трампу готовность обсуждать прекращение огня, экономические договоренности или отдельные шаги по деэскалации, не отказываясь при этом от своих ключевых требований к Украине.

Второй сценарий гораздо опаснее. После выборов Путину уже не нужно будет столь внимательно учитывать внутренний информационный эффект непопулярных решений. Это теоретически открывает возможность для усиления мобилизационных мер, увеличения ударов по энергетике и попыток улучшить позиции РФ на фронте перед зимой. Цель может заключаться в том, чтобы создать для Киева максимально сложную ситуацию и только после этого вернуться к более серьезному торгу.

Таким образом, все три модели ИИ убеждены, что завершение избирательного цикла 18–20 сентября вряд ли само по себе приблизит к прекращению огня. Скорее, Кремль может скорректировать тактику, объединив усиление военного давления с более активной дипломатической игрой. Москва будет пытаться использовать ситуацию на фронте как аргумент на переговорах, одновременно демонстрируя Западу якобы готовность к компромиссам. В таких условиях для Украины ключевыми будут оставаться укрепление оборонных возможностей, развитие дальнобойных средств и сохранение принципиальных позиций, уступки по которым могут создать угрозу безопасности государства в будущем.

Портал "Комментарии" уже писал , что дипломат ошеломил предупреждением о последствиях мирных усилий США.