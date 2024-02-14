"Выборы" Путина в оккупации проконтролирует ФСБ: подробности

На временно оккупированные территории востока Украины захватчики присылают сотрудников ФСБ, которые перед российскими "выборами" будут оказывать идеологическое влияние и контроль за гражданами.

РФ завозит в оккупацию сотрудников ФСБ. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, кроме пропагандистских целей, цель приезда российских спецслужб — проведение обысков в домах местных жителей.

Отмечается, что особое внимание оккупанты будут уделять проверке личных документов граждан, которые, по их мнению, не поддерживают российскую риторику и цели так называемой "сво".

Также в Центре сопротивления рассказали, что накануне проведения так называемых выборов президента РФ на оккупированных территориях россияне будут пытаться усиливать меры по принудительной выдаче российских паспортов гражданам Украины.

Центр национального сопротивления напомнил всем оккупантам и коллаборантам, что каждый понесет неизбежное наказание в соответствии с украинским законодательством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин через арабских посредников предлагал США заморозить войну в Украине, однако переговоры потерпели неудачу. США отвергли предложение российского диктатора, заявив, что не могут принимать подобные решения без участия Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что приоритетом государственной политики власти Украины должна стать военная подготовка всех гражданских, считает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Тотальная подготовка всех гражданских для того, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих родных, должна стать приоритетом государственной политики", — подчеркнул офицер ВСУ.

