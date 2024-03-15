"Выборы" Путина на оккупированной территории: ЦНС рассказал, что там происходит

Российские захватчики не знают, сколько точно сейчас жителей проживает на оккупированной украинской территории, а потому берут за основу официальные данные до полномасштабной и уже от этой цифры рисуют явку на выборах президента РФ в более 70%. Таким образом враг пытается завысить количество избирателей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Центра сопротивления.

Выборы в России. Фото: из открытых источников

"Это по замыслу Кремля должно добавить легитимности "выборам" и создать картинку поддержки со стороны местных оккупации их родного края. Однако этот фарс работает исключительно только на внутреннюю аудиторию Кремля", — рассказали в ЦНС.

Также в Центре сопротивления отметили, что захватчики сгоняют на "избирательные участки" на оккупированной территории мигрантов из Центральной Азии. Для завышения явки разрешено голосовать даже без паспортов. Теперь же захватчики поставили план перед строительными компаниями по отправке на голосование мигрантов.

Как известно, их свозят в оккупированные регионы еще с конца 2022 года. Сейчас численность мигрантов достигает уже более 100 тысяч человек. За поход на участок им обещают дополнительный выходной.

Читайте также на портале "Комментарии" — перевыборы Путина: к чему принуждают украинцев на оккупированной части Запорожской области.

Также издание "Комментарии" сообщало — на этой неделе в РФ и на временно оккупированных ей территориях состоятся президентские выборы, которые сами россияне считают фарсом. Фактически речь идет о шестом переизбрании Владимира Путина, который не скрывает желания уничтожить Украину как государство и ослабить, либо развалить НАТО. Именно такую "национальную идею" он, похоже, "продал" россиянам, намереваясь оставаться бессрочным президентом. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" ситуацию внутри РФ накануне перевыборов Путина, а также спрогнозировали, станут ли они для диктатора и его режима – последними.