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Второй раз подожгли могилу российского генерала: подробности

В Санкт-Петербурге дважды подожгли могилу убитого на войне генерал-майора

11 июля 2024, 13:41
Автор:
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Черновалова Кристина
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На Смоленском кладбище второй раз за два дня подожгли могилу генерал-майора Сергея Горячева, погибшего в июне прошлого года в Украине.

Второй раз подожгли могилу российского генерала: подробности

В Санкт-Петербурге дважды подожгли могилу убитого на войне генерал-майора

Первый поджог произошел 9 июля, после чего было возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Однако, несмотря на расследование, виновных не нашли, и уже на следующий день могилу подожгли снова.

Генерал-майор Горячев погиб 12 июня 2023 во время боевых действий в Запорожской области. Его смерть стала очередной потерей для российской армии, которая несет значительные потери в Украине.

Что известно о Сергее Горячове

Горячев в разное время возглавлял оккупационный контингент в Приднестровье, командовал 27 бригадой, 201 военной базой в Таджикистане и учебным центром в Хабаровске. Агрессивную войну против Украины этот военачальник начал 24 февраля 2022 командиром 5-й танковой бригады, впоследствии получил звание генерал-майора и был назначен начштаба 35-й армии восточного военного округа сухопутных войск ВС РФ.

Пропагандисты называют ликвидированного "одним из самых ярких и эффективных военачальников высочайшего профессионализма".

Ранее "Комментарии" писали, что во время саммита НАТО в Вашингтоне на здание российского посольства кто-то спроектировал надпись "Детоубийцы", обвиняя Россию в гибели детей в результате недавнего обстрела киевской больницы "Охматдет".



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Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/world/ex-ussr/2024-07-11/v-rossii-dvajdyi-podojgli-mogilu-generala-kotorogo-ubili-v-ukraine/326270
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