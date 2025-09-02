logo

BTC/USD

110713

ETH/USD

4302.29

USD/UAH

41.36

EUR/UAH

48.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Второго Будапештского меморандума нам не надо: Киев просит Запад теперь только об одном
commentss НОВОСТИ Все новости

Второго Будапештского меморандума нам не надо: Киев просит Запад теперь только об одном

NYT отмечает, Украина не верит в гарантии безопасности Запада и нашла лучший способ защитить себя

2 сентября 2025, 15:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Учитывая те реалии, которые есть на сегодняшний день Украина запустила многомиллиардную программу наращивания вооружений, которая будет финансироваться Европой. Этот план рассматривается как лучшая возможность из всех возможных для того, чтобы защититься от России на фоне сокращения американской помощи и неопределенности западных гарантий безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Второго Будапештского меморандума нам не надо: Киев просит Запад теперь только об одном

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Украина не только хочет поддержать свою армию в ходе полномасштабного вторжения РФ, но и сделать ее основой послевоенного урегулирования. Это позволит сдержать Москву от повторного нападения.

Согласно этому плану, ставка будет сделана на развитие отечественной оборонной промышленности. В частности, в конце августа Украина запустила в производство свою дальнобойную крылатую ракету "Фламинго".

В издании обратили внимание, что ракета "Фламинго" способна поражать цели на расстоянии около 3000 километров и имеет полезную нагрузку 1150 кг. Эта ракета может ударить не только по Москве, но и другим крупным российским городам.

Эксперты же считают, что Украине даже не придется применять "Фламинго". По их словам, это даже более мощный сдерживаюший фактор для России, чем любые западные гарантии безопасности.

"Серийное оружие дальнего действия, такое как "Фламинго", возможно, является самой сильной гарантией безопасности Украины в послевоенном европейском порядке", — заявил Фабиан Хоффман, эксперт по оружию из Университета Осло.

В издании отметили, что украинская армия вряд ли сравнится с российской по числу военнослужащих. Именно поэтому ставка на увеличение производства оружия имеет смысл.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ захватила лишь руины и поля: с чем просчитался Путин во время летнего наступления.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2025/09/02/world/europe/ukraine-weapons-security.html
Теги:

Новости

Все новости