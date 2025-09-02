Второго Будапештского меморандума нам не надо: Киев просит Запад теперь только об одном

Учитывая те реалии, которые есть на сегодняшний день Украина запустила многомиллиардную программу наращивания вооружений, которая будет финансироваться Европой. Этот план рассматривается как лучшая возможность из всех возможных для того, чтобы защититься от России на фоне сокращения американской помощи и неопределенности западных гарантий безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Украина не только хочет поддержать свою армию в ходе полномасштабного вторжения РФ, но и сделать ее основой послевоенного урегулирования. Это позволит сдержать Москву от повторного нападения.

Согласно этому плану, ставка будет сделана на развитие отечественной оборонной промышленности. В частности, в конце августа Украина запустила в производство свою дальнобойную крылатую ракету "Фламинго".

В издании обратили внимание, что ракета "Фламинго" способна поражать цели на расстоянии около 3000 километров и имеет полезную нагрузку 1150 кг. Эта ракета может ударить не только по Москве, но и другим крупным российским городам.

Эксперты же считают, что Украине даже не придется применять "Фламинго". По их словам, это даже более мощный сдерживаюший фактор для России, чем любые западные гарантии безопасности.

"Серийное оружие дальнего действия, такое как "Фламинго", возможно, является самой сильной гарантией безопасности Украины в послевоенном европейском порядке", — заявил Фабиан Хоффман, эксперт по оружию из Университета Осло.

В издании отметили, что украинская армия вряд ли сравнится с российской по числу военнослужащих. Именно поэтому ставка на увеличение производства оружия имеет смысл.

