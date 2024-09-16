На сегодняшний день перед украинскими войсками не стоит задача захватывать новые территории на Курском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Financial Times" рассказал представитель украинского оборонного ведомства.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Собеседник издания отметил, что украинские силы сконцентрированы на выполнении других задач. Какие именно это задачи представитель Минобороны Украины не рассказал.

"Украина не планирует захватывать больше территории на Курском направлении, вместо этого работает над оккупацией и защитой своих флангов. Курская операция всегда планировалась для того, чтобы украинские войска могли быстро отойти, если ситуация ухудшится", — сказал собеседник.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская армия добилась тактической победы, захватив примерно 1200 квадратных километров российской территории после молниеносной и успешной атаки 6 августа. Операция помогла восстановить определенную веру в наступательный потенциал ВСУ, полностью изменив нарратив войны, но это не самое главное. Об этом считают западные аналитики Financial Times.

Эксперты отмечают, даже, если расчет Украины на то, что прорыв в Курскую область смягчит давление на восточном фронте, еще не оказался верным, это все равно может побуждать Москву к увеличению сил в контрнаступлении. Если бы переговоры возникли, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, был вынужден лишить Украину козыря – Курской области.

В материале говорится, что представитель украинского оборонного ведомства заявил, что Украина не планирует захватывать больше территории на Курском направлении, а работает над оккупацией и защитой своих флангов. Курская операция, по его словам, изначально разрабатывалась для того, чтобы украинские войска могли быстро отойти, если ситуация стремительно ухудшится.



