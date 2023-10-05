ВСУ захватили "серую зону" на одном из участков фронта: в ISW раскрыли подробности

Украинские войска продолжают усиливать давление на оккупантов в Донецкой области. Незначительные операции Украина провела на линии Авдеевка-Донецк. В итоге украинским защитника удалось установить контроль над территорией, которая долгое время считалась "серой зоной" возле Невельского к западу от временно оккупированного Донецка. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).

Война в Украине. Фото: Телеграм-канал Муса Магомедов

Отмечается, что российские захватчики продолжили наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк, но успеха не добились.

Кроме того, как говорится в отчете, российские войска нанесли наземные удары на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и незначительно продвинулись. На кадрах с геолокацией видно, что оккупанты незначительно продвинулись к востоку от Макеевки в 22 км к северо-западу от Кременной.



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