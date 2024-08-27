ВСУ выбрали новую цель в России: куда пошли штурмом и почему в росСМИ истерика

Российские СМИ утверждают, что украинские военные пошли на штурм Белгородской области. По их информации ВСУ на 8 бронемашинах подошли к границе с Белгородской областью. Россияне утверждают, что прямо сейчас идут боевые действия возле Нехотеевки.

Белгород

В частности, о попытке прорыва украинскими военными границы с Белгородской областью сообщило российское издание Shot.

"ВСУ на 8 бронемашинах подошли к границе с Белгородской областью — бой с российскими пограничниками идет возле Нехотеевки. Предварительно, у противника 8 бронемашин и до 60 военных. При подходе к границе были отброшены артиллерией и авиацией, но те, что спрятались в лесополосе, продолжают вести огонь. Сражаются за КПП. Начали движение около 8 утра", — говорится в сообщении росСМИ.

В то же время российское издание Mash утверждает, что в штурме российских позиций принимают участие 500 украинских военных. Журналисты сообщают, что якобы Силы обороны пытаются прорваться в районе Нехотеевки и МАПП "Шебекино" Белгородской области. Более того, россияне традиционно утверждают, что в составе группы есть "иностранные наемники" из Польши, Грузии и даже США.

"По нашим данным, у Нехотеевки идет бой — там украинские солдаты численностью до 200 человек на нескольких БМП высадились на позиции возле госграницы и попытались ее пройти", — говорится в сообщении "Маш".

При этом, указывается, что якобы остальные украинские военные пошли на пропускной пункт "Шебекино".

"Сейчас там продолжается бой. Пограничники дали отпор, потом прилетели вертолеты и обстреляли группировку противника", — заявили российские пропагандисты.

Они также утверждают, что прорыв границы на Белгородщине происходил по такой же схеме, как и на Курщине.

В то же время украинское командование пока что бои на Белгородщине не комментирует.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что несмотря на успехи ВСУ в России, ситуация в Донецкой области для украинских военных выглядит не так радужно.



