ВСУ выбрали новую цель в России: куда пошли штурмом и почему в росСМИ истерика

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Ткачик Олеся
Российские СМИ утверждают, что украинские военные пошли на штурм Белгородской области. По их информации ВСУ на 8 бронемашинах подошли к границе с Белгородской областью. Россияне утверждают, что прямо сейчас идут боевые действия возле Нехотеевки.
Белгород
В частности, о попытке прорыва украинскими военными границы с Белгородской областью сообщило российское издание Shot.
В то же время российское издание Mash утверждает, что в штурме российских позиций принимают участие 500 украинских военных. Журналисты сообщают, что якобы Силы обороны пытаются прорваться в районе Нехотеевки и МАПП "Шебекино" Белгородской области. Более того, россияне традиционно утверждают, что в составе группы есть "иностранные наемники" из Польши, Грузии и даже США.
При этом, указывается, что якобы остальные украинские военные пошли на пропускной пункт "Шебекино".
Они также утверждают, что прорыв границы на Белгородщине происходил по такой же схеме, как и на Курщине.
В то же время украинское командование пока что бои на Белгородщине не комментирует.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что несмотря на успехи ВСУ в России, ситуация в Донецкой области для украинских военных выглядит не так радужно.
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