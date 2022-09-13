ВСУ впервые уничтожили иранский беспилотник, - СтратКом

Украинские защитники с большой вероятностью сбили первый иранский ударный беспилотник, который использовали российские захватчики. Вражескую цель приземлили вблизи Купянска Харьковской области. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал СтатКома ВСУ.

ВСУ впервые уничтожили иранский беспилотник под Купянском (t.me/AFUStratCom)

"С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска", — говорится в сообщении.

Отмечено, что анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет определенно утверждать – украинским защитникам впервые удалось уничтожить иранский БПЛА. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камикадзе Shahed-136.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российское руководство будет готово к нормальным переговорам с Украиной только тогда, когда смирится с тем фактом, что ее возможности продолжать войну закончились и она не способна даже удержать то, что захватила раньше. Тогда Кремль будет пытаться любым путем стабилизировать ситуацию. Такое мнение в интервью изданию "РБК-Украина" высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.





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