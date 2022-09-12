ВСУ во время контрнаступления взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ

Украинские воины во время контрнаступления на востоке Украины взяли в плен высокопоставленных офицеров РФ. Об этом пишет Welt . ВСУ во время контрнаступления пленили высокопоставленных офицеров РФ (фото из открытых источников) Авторы публикации сообщают, что во время контрнаступления украинской армии российские захватчики так убегали, что бросали свои танки, тонны боеприпасов, грузовики.

В издании Welt сообщают, что в ходе контрнаступательных действий ВСУ был пополнен обменный фонд. То есть, украинские защитники взяли в плен тысячи россиян, среди них также "высокопоставленные офицеры". Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Запад готов отдать Украине золотовалютные резервы России . Западные партнеры и союзники Украины готовы принять политическое решение и согласиться на то, чтобы передать Украине 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ, ранее замороженных. Есть только один небольшой нюанс – нужно проработать юридически, как это правильно сделать. Министр отметил, что сегодня среди партнеров Украины нет споров относительного, стоит ли передавать Украине замороженные российские активы или нет. Все страны, с которыми Украина поддерживает диалог, готовы пойти на такое решение. Пока стоит вопрос, как наработать правильные инструменты, чтобы провести эту процедуру. Также "Комментарии" сообщали о том, что кафиры и коллаборанты бегут из Украины , очереди на границе до 10 км. Россияне и их коллаборационисты начинают покидать захваченные в Украине территории, в частности, в Луганской области. Глава области Сергей Гайдай назвал эти поездки массовым явлением. В своем профиле в Telegram чиновник опубликовал записи, на которых видны очереди автомобилей на блокпостах. Очередь образовалась в Станице Луганской и селе Счастье. Из окрестностей Старобельска россияне направляются в сторону Луганска, сообщил Гайдай.

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