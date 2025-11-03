ВСУ в окружении: эксперт напугал перспективами для важного направления

Угроза оцепления украинских войск в районе Покровска действительно существует, однако пока ее нет. Утверждения российских пропагандистов о якобы полной блокировке города не соответствуют действительности, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Фото: из открытых источников

"Все заявления российских пропагандистов о том, что Покровск уже оцеплен, не соответствуют действительности. Окружения Покровска сейчас нет. Впрочем, повторюсь, такая угроза существует", — подчеркнул эксперт.

По его словам, российские подразделения пытаются продвинуться через Красный Лиман и Родинское в северном направлении Покровска. Однако Коваленко оценивает это движение как "несколько суицидальное", поскольку украинские войска на прошлой неделе провели зачистки в Сухецком, Суворовом и Федоровке. Именно контроль над Федоровкой и Разиным позволяет украинским защитникам отрезать вражеский клин и потенциально оцепить противника, которое уже случалось ранее в районе Доброполья.

"Итак, если противник продолжит движение на Красный Лиман, он может оказаться в зоне окружения", — добавил Коваленко.

В то же время, ситуация внутри самого Покровска остается сложной. Российские оккупанты содержат две контролируемые зоны, через которые осуществляют проникновение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в город — в Южном микрорайоне (улицы Привольная, Юбилейная) и вблизи Лазурного микрорайона.

"То есть у россиян непосредственно в самом Южном микрорайоне есть зоны контроля. Особенно негативным является то, что россияне контролируют места скопления людей — детские сады, школы, больницы. Так, в микрорайоне Южный они контролируют детский сад "Росинка" и "Ласточка", а также школу №2. Именно через эту зону через М-30 в город", — отметил Коваленко.

