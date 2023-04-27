ВСУ уже начали контрнаступательные операции – о чем говорит серия взрывов в Севастополе

Многие люди в Украине думают, что в один из дней украинская армия начнет массированные удары по противнику, контратакуя и освобождая ранее захваченные территории. Но есть и те, кто считает, что ожидаемое всеми контрнаступление идет полным ходом. Подтверждением этого есть серия ударов по территории РФ, а также по украинским территориям, которые временно контролирует противник. Действительно ли серия взрывов в тылу противника – это сигнал, что контрнаступление ВСУ уже началось? О чем говорят взрывы в Крыму? В этих вопросах портал "Комментарии" разобрался, собрав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Когда планируется какая-либо военная операция почему-то журналисты полагают, что украинская армия будет воевать так, как российская армия

Контрнаступательная операция охватывает ряд аспектов и говорить, что "первые 24 часа будут решающими" не корректно. Поскольку операции уже давно ведутся, и они не выглядят так, как это описывают некоторые западные СМИ или политики. Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

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"Знаете, когда такое пишется, видно, что люди не разбираются в военном деле. Конечно, когда планируется какая-либо военная операция, особенно такого уровня, почему-то журналисты полагают, что украинская армия будет воевать так, как российская армия, то есть доктринальными подходами Первой или Второй мировой войны", — отметил Самусь.

Эксперт акцентировал, что действия Сил специальных операций есть, разведка работает, информационно-психологические операции проводятся, кибероперации проводятся и так далее.

"Просто современная сетевая, центрическая операция, которая проводится во всех доменах, не выглядит так, как понимает западная печать и западные политики", — пояснил Самусь.

В Крыму уже неспокойно

Военный эксперт Андрей Крамаров в интервью Radio NV оценил недавнюю загадочную атаку беспилотников на Севастополь.

"Во-первых, там была комбинированная атака скорее всего, потому что у них еще до того взрыва за несколько часов в Севастополе начала работать, в районах Крыма, находящихся севернее Севастополя, воздушная тревога. Было слышно, что работают средства ПВО. А после этого произошел взрыв в самом Севастополе, как заявляет их временная оккупационная администрация", – рассказал Крамаров.

Причиной этого взрыва военный эксперт назвал надводный дрон и отметил, что в заявлении оккупантов есть "гениальный тезис о том, что было два дрона" и "один они уничтожили, а другой взорвался сам собой".

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