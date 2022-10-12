В Херсонской области за время войны Украины против Российской Федерации силами ВСУ было уволено 75 населенных пунктов. Об этом в эфире общего телемарафона сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

ВСУ уволили уже 75 населенных пунктов Херсонщины. Фото из открытых источников

По словам Янушевича, только за первые две недели октября было деоккупировано 29 городов и поселков Херсонщины. А за 12 октября удалось уволить сразу пять населенных пунктов.

Глава Херсонской ОВО рассказал о состоянии освобожденных сел и городов. По его словам, ситуация ужасная, ведь разрушены многие инфраструктурные объекты, среди которых дома, школы, больницы, детские сады. Кроме того, также значительные повреждения получили электроподстанции, водопроводы, газопроводы, котельные и линии электропередач.

Несмотря на такие сложные условия, Янушевич не теряет оптимизма и обещает вернуть электричество гражданам.

"Мы делаем все, чтобы вернуть свет в наши дома", — сказал председатель Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Также глава Херсонской ОВО рассказал, что из 19 тыс., проживавших на деоккупированных территориях, сейчас осталось семь тысяч. Хоть города и села уволены, но чиновник просит пока не возвращаться домой, ведь это опасно для жизни.

Более подробно о деоккупации украинских городов и сел в Херсонской области Ярослав Янушевич пока не может сообщить, но подчеркнул, что стоит ждать положительных новостей каждый день.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о пяти населенных пунктах, которые были уволены 12 октября на Херсонщине.

Также "Комментарии" писали о сборе денег на зимнюю форму для ВСУ. Организация "Демократична сокира" вместе с украинскими военными начала сбор на зимнюю форму для батальона. Для этого украинские военные снялись топлес.

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