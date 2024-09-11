ВСУ устроили оккупантам «мясорубку»: где враг теряет роту бойцов каждые сутки

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Ткачик Олеся
Как сообщил в Фейсбуке военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, в Селидово оккупационные войска каждые сутки теряют в роту и больше бойцов. При этом у них нет никакой возможности прорваться в город.
Война в Украине
Впрочем, как подчеркнул в эфире Freedom спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, ситуация на южном фланге остается напряженной: российские войска пытаются создать плацдарм для усиления своих позиций и дальнейшего наступления на Покровск.
По его словам, на Кураховском направлении российские оккупанты активно используют колонны боевой техники для опрокидывания личного состава на передовые позиции.
Братчук также указал на сложные бои в районе населенных пунктов Два Желаемых, Горняк и Невельское, где российские войска пытаются продвинуться.
Он также подчеркнул, что содержание этой линии обороны поможет стабилизировать ситуацию в таких городах, как Константиновка, Дружковка и Краматорск.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин не собирается завершать войну и планирует захватить Харьков.
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