ВСУ устроили оккупантам «мясорубку»: где враг теряет роту бойцов каждые сутки

Как сообщил в Фейсбуке военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, в Селидово оккупационные войска каждые сутки теряют в роту и больше бойцов. При этом у них нет никакой возможности прорваться в город.

Война в Украине

"Селидовская мясорубка", — отметил Коваленко.

Впрочем, как подчеркнул в эфире Freedom спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, ситуация на южном фланге остается напряженной: российские войска пытаются создать плацдарм для усиления своих позиций и дальнейшего наступления на Покровск.

По его словам, на Кураховском направлении российские оккупанты активно используют колонны боевой техники для опрокидывания личного состава на передовые позиции.

“Мы видим, что сегодня ситуация развивается по южному флангу очень сложная. Я бы сказал, у нее есть признаки критичности, потому что враг действительно пытается здесь создать свой плацдарм для того, чтобы усилить свой южный фланг и продолжать наступление на Покровск. Традиционная российская тактика – охватить клещами определенную локацию и пытаться захватить, в частности, и лобовыми атаками”, – говорит Братчук.

Братчук также указал на сложные бои в районе населенных пунктов Два Желаемых, Горняк и Невельское, где российские войска пытаются продвинуться.

“Сегодня выстраивается такая линия обороны – Селидово, Курахово, Угледар. Наша задача, я думаю, по меньшей мере в этой осенней кампании удержать вот эту линию, и тогда мы сможем сказать о том, что продолжающаяся уже год военная кампания я хочу напомнить, российское наступление началось осенью прошлого года, полностью провалилась. Они не достигли тех стратегических целей, даже оперативных, о которых мечтали, которые планировали", – заявил Братчук.

Он также подчеркнул, что содержание этой линии обороны поможет стабилизировать ситуацию в таких городах, как Константиновка, Дружковка и Краматорск.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин не собирается завершать войну и планирует захватить Харьков.



