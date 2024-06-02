ВСУ установили рекорд: Россия еще не несла таких потерь на войне

Согласно официальной статистике потерь России на войне, обнародованной Генштабом Украины, ВСУ нанесли россиянам рекордные показатели в мае. В частности, ВСУ уничтожили рекордное количество личного состава, артиллерийских систем, автотехники и беспилотников.



Силы обороны нанесли рекордные потери России на войне в Украине. Фото из открытых источников

За май украинские силы смогли увеличить количество потерь личного состава России до 38 940 россиян. Этот показатель почти на 10 тыс. выше, чем предыдущий рекордный результат декабря 2023 года, когда потери россиян достигли 29 970 человек. Средний показатель ежемесячных потерь личного состава России на войне составляет около 18 тыс.

Силы обороны установили рекорд по количеству уничтоженных артсистем – 1160. Предыдущий рекорд был в марте – 976 единиц этой военной техники, а средний показатель составляет 471 уничтоженную артсистему.

Еще один рекорд мая был установлен по количеству уничтоженных беспилотников – 1079. Предыдущий рекорд Украина установила в марте, когда уничтожила 963 БПЛА, а средний результат за войну держится на уровне 379 уничтоженных дронов ежемесячно. Четвертый рекорд по уничтоженной технике в мае относится к автотехнике – 1831 единица, а средние цифры в предыдущие месяцы были на уровне 643 единицы.

Кроме того, в мае ВСУ установили второй результат по количеству уничтоженных танков – 428, ББМ – 880 и спецтехники – 201.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина установила новый рекорд по атаке по территории России.

Также "Комментарии" писали, что военный оценил строительство фортификационных структур вблизи линии фронта.