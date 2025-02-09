ВСУ усовершенствовали тактику продвижения РФ и успешно ее опробовали: детали контрнаступления

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Ткачик Олеся
Украинские войска начали контрнаступление в Курской области и смогли быстро продвинуться на несколько километров. Как отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс, этот прорыв стал возможным благодаря тактике, обычно используемой российскими войсками, но с уникальным украинским подходом.
Война в Украине
По его словам, украинцы действовали по принципу, часто применяемому Россией: они искали слабые места в обороне противника, а затем использовали мобильные бронированные группы для быстрого опрокидывания пехоты на новые позиции.
Как подчеркнул эксперт, тактика "зондирования и штурма" стала ответом на угрозу украинских мин, беспилотников, артиллерии и противотанковых ракет, делающих масштабные механизированные атаки невыгодными и слишком рискованными. Российская армия, имея значительное численное преимущество, традиционно использует небольшие пехотные группы для зондирования украинской обороны, даже если большинство разведчиков погибают.
В то же время ключевое отличие между российским и украинским подходом состоит в том, что Украина не имеет излишка личного состава, поэтому вынуждена искать более рациональные методы разведки перед наступательными операциями.
Как отметил эксперт, Украина активно использует беспилотники, но еще одним ее преимуществом являются подготовленные спецподразделения. Присутствие украинских сил специального назначения в районах успешных атак свидетельствует о том, что они играют важную роль в разведывательных миссиях, уменьшая риски для личного состава.
В частности, по информации Акса, в районе Курска действует 73-й Центр специальных операций ВМС Украины, задача которого состоит в сборе критически важной разведки о противнике.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ пошли в наступление в Курской области и продвинулись на 7 километров.
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