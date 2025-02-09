ВСУ усовершенствовали тактику продвижения РФ и успешно ее опробовали: детали контрнаступления

Украинские войска начали контрнаступление в Курской области и смогли быстро продвинуться на несколько километров. Как отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс, этот прорыв стал возможным благодаря тактике, обычно используемой российскими войсками, но с уникальным украинским подходом.

Война в Украине

По его словам, украинцы действовали по принципу, часто применяемому Россией: они искали слабые места в обороне противника, а затем использовали мобильные бронированные группы для быстрого опрокидывания пехоты на новые позиции.

Как подчеркнул эксперт, тактика "зондирования и штурма" стала ответом на угрозу украинских мин, беспилотников, артиллерии и противотанковых ракет, делающих масштабные механизированные атаки невыгодными и слишком рискованными. Российская армия, имея значительное численное преимущество, традиционно использует небольшие пехотные группы для зондирования украинской обороны, даже если большинство разведчиков погибают.

"Первые в ход идут одноразовые пехотинцы", — отмечают в Королевском институте объединенных вооруженных сил в Лондоне. "По мере уничтожения групп оборонительным огнем российские войска будут направлять следующие группы вперед по той же линии подхода. Украинские войска должны постоянно защищать свои позиции от последовательных волн, тратя боеприпасы, обнажая расположение оборонных позиций и истощая личный состав".

В то же время ключевое отличие между российским и украинским подходом состоит в том, что Украина не имеет излишка личного состава, поэтому вынуждена искать более рациональные методы разведки перед наступательными операциями.

Как отметил эксперт, Украина активно использует беспилотники, но еще одним ее преимуществом являются подготовленные спецподразделения. Присутствие украинских сил специального назначения в районах успешных атак свидетельствует о том, что они играют важную роль в разведывательных миссиях, уменьшая риски для личного состава.

В частности, по информации Акса, в районе Курска действует 73-й Центр специальных операций ВМС Украины, задача которого состоит в сборе критически важной разведки о противнике.

"У высококвалифицированных украинских коммандос больше шансов выжить в рискованной разведывательной миссии, чем у необученных российских призывников. Таким образом, украинские нападения могут быть менее дорогими, чем российские, что важно для украинских военных, которые испытывают трудности с мобилизацией достаточного количества войск", — заключает Акс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ пошли в наступление в Курской области и продвинулись на 7 километров.



