ВСУ унизили «всемогущую» Россию: что наконец-то увидели на Западе

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Курская операция не остановила россиян на Донбассе, но она как минимум надолго отложила их планы нового наступления на Сумы и Чернигов, считает политолог Юрий Богданов. А то, что Россия была вынуждена привлекать бойцов из КНДР – доказывает их уязвимость даже, казалось бы, в месте наибольшего преимущества в человеческом факторе, добавил эксперт.
Бои в Курской области
По его словам, вчерашнее разрешение на ATACMS было определено еще до выборов, но именно после Курска в текущей очень осторожной администрации в США поняли, что эти удары являются частью необходимой обороны и имеют четкое стратегическое обоснование. Как часть необходимой обороны является перенесение войны на территорию России.
При этом эксперт подчеркнул, что суверенитет лучше всего гарантируют оружие, экономика и построенные отношения с партнерами. И потому любой формат завершения или заморозки, ограничивающий перечисленное, – для Украины выглядит хорошо.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, куда ВСУ будут бить западным оружием после снятия ограничений на его использование.
Новости