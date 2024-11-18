ВСУ унизили «всемогущую» Россию: что наконец-то увидели на Западе

Курская операция не остановила россиян на Донбассе, но она как минимум надолго отложила их планы нового наступления на Сумы и Чернигов, считает политолог Юрий Богданов. А то, что Россия была вынуждена привлекать бойцов из КНДР – доказывает их уязвимость даже, казалось бы, в месте наибольшего преимущества в человеческом факторе, добавил эксперт.

Бои в Курской области

По его словам, вчерашнее разрешение на ATACMS было определено еще до выборов, но именно после Курска в текущей очень осторожной администрации в США поняли, что эти удары являются частью необходимой обороны и имеют четкое стратегическое обоснование. Как часть необходимой обороны является перенесение войны на территорию России.

"Вы скажете, что Трамп это все сломает и принудит наш к катастрофическим уступкам? И тогда наши успехи на Курщине будут бесполезными, а потерянное на Донбассе мы не вернем. Да, такой риск есть. Но на самом деле весь этот нарратив о “торгах на территории” (в том числе тезис “должны сохранить то, что еще имеем ценой уступок”) подменяет то, о чем эта война. Эта война собственно о суверенитете Украины и украинского народа", — подчеркнул Богданов.

При этом эксперт подчеркнул, что суверенитет лучше всего гарантируют оружие, экономика и построенные отношения с партнерами. И потому любой формат завершения или заморозки, ограничивающий перечисленное, – для Украины выглядит хорошо.

"А все что не ограничивает – можно рассмотреть, даже если Россия сохранит временный контроль над чем-либо, до падения текущего режима. Но Россию нужно довести до этого приблизившего "Курск" диалога. Вчера это в очередной раз подтвердилось", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, куда ВСУ будут бить западным оружием после снятия ограничений на его использование.



