ВСУ уничтожили пункт управления 20-й армии РФ: погибли десятки оккупантов высшего командного звена

Представители Министерства внутренних дел дали комментарий относительно информации о том, что военнослужащие ВСУ ликвидировали пункт, из которого осуществлялось управление 20-й общевойсковой армией РФ.

В МВД подтвердили уничтожение пункта управления 20-й армии РФ (фото из открытых источников)

О деталях успешной операции сообщил советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусов через посредство своего Телеграмм-канала.

"Подтверждаю, что вчера был уничтожен пункт управления 20 армии РФ. Но важно уточнение: это был не командный пункт, командно-разведывательный центр. Туда стекается вся развединформация, обрабатывается, анализируется и передается в штаб", — написал советник Министра.

Как отметил Виктор Андрусов, в настоящее время Министерство не владеет точными данными о потерях российских оккупантов. Но в аналогичных военных центрах работает от 200 до 300 человек, а возглавляет такую структуру офицер, рангом не ниже полковника.

Поэтому речь идет об уничтожении более 40 захватчиков РФ, принадлежащих к высшему командному управлению 20 общевойсковой армии и представляющим очередную смену 533 командно-разведывательного центра – в/ч 32801, Воронеж, ГРУ российского Генерального штаба.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россияне не могут продвинуться ни на Луганщине, ни в Донецкой области. В Кремле явно не рассчитывали, что, бросив такие силы, битва за Донбасс затянется так долго. И сейчас все пошло не по сценарию россиян. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Глава Луганской ОВ отметил, что российское командование делало ставку на то, что сломать оборону ВСУ удастся за счет массированной атаки, преимущества в живой силе. Именно поэтому противником накапливались резервы и велись массированные артиллерийские обстрелы.

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