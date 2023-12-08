ВСУ уничтожили почти полтысячи россиян только на одном направлении: подробности

На Таврическом направлении украинские защитники ликвидировали 466 российских оккупантов и 20 единиц военной техники противника. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Потери российских войск. Фото из открытых источников

"Российские террористы не уменьшают активности своей пехоты. Авдеевка и Мариинка — наибольшее количество боестолкновений. Противник действует при поддержке бронетехники. Задействует авиацию. Сбрасывает КАБы — за минувшие сутки более 40 единиц. Все — на Донетчину", — заявил Тарнавский.

По словам командующего, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 24 авиаудара, провел 56 боевых столкновений и совершил 648 артобстрелов.

Командующий подчеркнул, что наши воины продолжают стойко держать оборонительные рубежи на Авдеевском направлении, общие потери врага составили 466 человек.

"Уничтожено 20 единиц военной техники. В частности, четыре танка, 11 ББМ, одну артсистему, четыре автомобиля. Также был уничтожен один склад боеприпасов. Еще 17 единиц техники врага повреждены", — проинформировал он.

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