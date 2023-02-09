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ВСУ уничтожили непобедимый российский БМПТ Терминатор (ФОТО)

Российские пропагандисты утверждали, что это практически непобедимая техника, но она попала в Украину, где и закончила свое существование.

сегодня, 13:36 comments2236
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Автор:

Slava Kot

Украинская армия каждый день уничтожает российскую технику, подтверждающую данные генерального штаба. В этот раз ВСУ смогли ликвидировать российскую боевую машину для поддержки танков с громким названием "Терминатор". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

ВСУ уничтожили непобедимый российский БМПТ Терминатор (ФОТО)

Российский БМПТ Терминатор. Фото из открытых источников

Украинские военные продолжают борьбу на фронте, защищают города и активно наносят удары по россиянам и их военной технике. Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай опубликовал фотографии недавнего пониженного российского БМПТ Терминатор.


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"Терминатор больше не вернется", — коротко подытожил украинский чиновник уничтожения российской военной техники.

Гайдай утверждает, что российские пропагандисты говорили, что эту технику почти невозможно уничтожить, что "не горит и не тонет". Однако украинские военные смогли нанести сокрушительный удар по российской "непобедимой" технике.

Боевая машина поддержки танков применяется для поражения противотанковых средств и подавления сил противников. БМПТ Терминатор имеет гранатометы, стрелковое оружие и противотанковые комплексы.

Просмотреть фотографии уничтоженного БМПТ Терминатор можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинских военных, уничтожающих оккупантов под Бахмутом. Соответствующее видео попало в сеть.

Также "Комментарии" писали о заявлении нового главы СБУ Василия Малюка, которое он сделал во время выступления в Верховной Раде Украины. Малыш рассказал о единой перспективе для российских оккупантов на территории Украины.



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Источник: https://t.me/serhiy_hayday/9361
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