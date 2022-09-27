ВСУ уничтожили большое количество техники и оккупантов на юге

Украинские защитники уничтожили личный состав и технику российских оккупантов на юге страны. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Так, по данным Генштаба, в Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь грузовиков "Урал".

В Мелитополе уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов.

В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, пять единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.

На юге Украины украинские воины с первого дня полномасштабного вторжения РФ оказывают сопротивление российским захватчикам.



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