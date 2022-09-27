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ВСУ уничтожили большое количество техники и оккупантов на юге

Рашисты несут большие потери

сегодня, 09:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники уничтожили личный состав и технику российских оккупантов на юге страны. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

ВСУ уничтожили большое количество техники и оккупантов на юге

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Так, по данным Генштаба, в Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь грузовиков "Урал".

В Мелитополе уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов.

В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, пять единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.

На юге Украины украинские воины с первого дня полномасштабного вторжения РФ оказывают сопротивление российским захватчикам.

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Ранее "Комментарии" писали – в британской разведке рассказали, какая судьба ждет мобилизованных в России.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nLUPdMrJuoXA4H4RcoLavm32Rcby9ddbysSXdmbLdG71Dfdq76mZLrt223bMAoujl
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