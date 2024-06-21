ВСУ уничтожают цели РФ в Белгородской области немецким оружием: о чем идет речь

После того, как официальный Берлин дал добро на удары по территории РФ в оборонительных целях ВСУ активно уничтожают вражеские объекты в Белгородской области РФ немецкими самоходными артиллерийскими установками (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал военный репортер издания BILD Бьерн Штрицель. Журналисты сам побывал на линии фронта в Харьковской области и убедился, как работают артиллеристы ВСУ.

САУ Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Фото: из открытых источников

Репортер отметил, что дальнобойность САУ PzH 2000 составляет до 30 км, а в экипаже пять человек. Они базируются в замаскированных лесистых местах под деревьями. Как только идет приказ на новый удар, САУ выезжает на место, выпускает несколько осколочно-фугасных снарядов DM121, а затем уезжает из точки стрельбы, чтобы ее не уничтожили ответным огнем.

Журналист отметил, что украинские разведдроны фиксируют, что удары PzH 2000 крайне эффективны: они точно уничтожают российскую артиллерию и наступающие подразделения оккупантов в Белгородской области.

По данным издания, еще с 2022 года ВСУ применяли некоторые западные системи вооружения для ударов по целям на территории РФ, номассово начали только в конце мая, когда Запад разрешил это из-за наступления оккупантов на Харьковскую область.

Один из украинских защитников рассказал репортеру, что российская артиллерия "мало беспокоит", намного опаснее дроны-камикадзе, например, "Ланцет".

Военный также поделился, что внутри PzH 2000 очень жарко, так как нет кондиционера. Это не только изматывает людей, но и приводит к отключению некоторых систем.

По данным BILD, в новейших моделях PzH 2000 кондиционер уже есть.

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