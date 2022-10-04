ВСУ ударили по Антоновскому мосту по наводке предателя Стремоусова

Марионетка Кирилл Стремоусов, якобы "заместитель" гауляйтера оккупированной части Херсонской области, дал наводку на Антоновский мост, который очень важен для российских оккупантов. Такое заявление сделал советник главы Одесской ОВ Сергей Братчук в комментарии для "24 канала".

Антоновский мост (фото из открытых источников)

"Мы тебя благодарим, Кирилл. Все равно нужно будет отсидеть в украинской тюрьме, но может какой-то год со срока уберут. И, как говорится, Антоновский мост – опять все", – рассказал Братчук.

По словам Братчука, все украинские ракеты попали точно в цель, а враждебная ПВО ничего не смогла сбить. Известно, что этот мост очень важен для российских кафиров, ведь именно через него едет российская техника из оккупированного Крыма, других территорий на левом берегу Днепра.

Кроме того, 4 октября, в соцсетях местные жители писали о новых взрывах в районе Антоновского моста.

Напомним, что в Минобороны РФ признали свои серьезные поражения . Украинские защитники выбили российских кафиров почти со всей территории Харьковской области и сильно оттеснили на севере Херсонской области. С карты боевых действий в Украине, которую опубликовало оборонное ведомство РФ, можно заключить, что оккупационные войска отступили почти со всей Харьковской области. Кроме этого, российским оккупантам пришлось признать, что в северной части Херсонской области, они также отступают. Крах россиян на юге Украины также зафиксирован и отмечен на картах их Министерства обороны. К слову, он оказался намного более существенным, чем из разных карт, публиковавших ОМП. Недавно на российских картах линия фронта проходила в районе Брода Давида, Добрянки и Золотой Балки.





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