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ВСУ ударили из HIMARS по российским десантникам на Луганщине: подробности

Враги располагались в гостинице "Донбасс"

сегодня, 12:12 comments1277
Автор:

Кравцев Сергей
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Прошедшая ночь превратилась в настоящий ужас для российских захватчиков, которые расположились в Луганской области, большую часть которой контролирует Россия. Украинские военные нанесли прицельный удар с использованием РСЗО HIMARS по месту, где располагались оккупанты в захваченной Кадиевке (бывший Стаханов). Сообщается, что ВСУ отминусовали в российской армии 200 оккупантов. Как передает портал "Комментарии", информацию обнародовал украинский блогер и журналист Денис Казанский. Он сослался на слова местных жителей, а также на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.                                                                   

ВСУ ударили из HIMARS по российским десантникам на Луганщине: подробности

ВСУ ударили из HIMARS по оккупантам в Кадиевке / фото Денис Казанский

Денис Казанский отметил, что украинские военные полностью уничтожили расположение российских захватчиков в гостинице Донбасс. Местные жители говорят, что очень много было погибших.                                                                                                        

Сергей Гайдай подтвердил, что украинские военные действительно ударили по гостинице Донбасс. В итоге минимум 200 человек погибли. Также много раненых. Украинским защитникам удалось ликвидировать элитное подразделение российских десантников.

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Источник: https://www.facebook.com/den.kazansky
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